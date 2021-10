Pero su amor por los juegos va más allá de los juegos de lucha: en este episodio de los podcasts de Save Your Game, habla de algunos de los mejores juegos narrativos de su juventud y explica que incluso los juegos para un solo jugador pueden unir a las personas. Al final, Cuddle_Core tendrá que elegir un solo juego para guardar en el podcast Save Your Game.

