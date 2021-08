Pero como todo buen profesional de los esports, su historial de videojuegos no es solo el de un jugador de FIFA. A lo largo de su vida ha tenido muchos amores con los videojuegos y Frankie Ward, presentador del podcast Save Your Game, tuvo la oportunidad de descubrir cuáles son en el último episodio.

Durante el podcast se sincera sobre sus primeros eventos y revela que estuvo a punto de no asistir a su primera gran competición, el FIFA 17 Ultimate Team Rest of the World Championship 2017, que se celebró en Vancouver, Canadá.

"Parte de mí no quería ir allí para convertirme en profesional e ir por todo el mundo solo para jugar al FIFA, aunque había una buena bolsa de premios", dice Msdossary. "Pero sabía que, si iba allí, no podría volver a mi antigua vida: me conocerían como jugador profesional".

