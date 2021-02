Cuando les preguntas por su régimen de entrenamiento, la mayoría de los pilotos hablan de pruebas maratonianas en bici y días interminables en el gimnasio pero, para el piloto más joven de la parrilla, el entrenamiento físico no es una prioridad. “No me gusta entrenar, no es algo que me entusiasme, me aburre. Puedes hacer

o

, tienes que escoger una de esas dos actividades. Tuve que escoger la bici porque, si bien el running no está mal, mi pie es bastante plano, no tengo mucho arco, por lo que al hacer running puedo acabar sintiendo dolores en el coche, lo que no es bueno para las prestaciones”, confirma Tsunoda.