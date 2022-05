La leyenda de los rallies Sébastien Loeb nos habla de su debut en el DTM

y ha ganado la Race of Champions.

Terminó segundo en la general con Pescarolo en las 24 Horas de Le Mans de 2006 y posteriormente corrió en GTs y carreras de turismos. Ha sido subcampeón del Rally Dakar en dos ocasiones con Peugeot y recientemente con un Prodrive BRX Hunter. Ha tomado parte en el Campeonato del Mundo de Rallycross, en la serie Extreme E, ha establecido el récord de la famosa Pikes Peak Hillclimb y ha ganado la Race of Champions.

Este fin de semana debuta en el Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) poniendo a prueba un impresionante Ferrari 488 GT3 Evo en el Circuito do Algarve en Portimao para AlphaTauri AF Corse.

no estaba disponible para el inicio de la temporada debido a su compromiso en la Fórmula E", explica Loeb.

"Red Bull me preguntó si estaba interesado en participar en una carrera del DTM cuando el piloto habitual

"Dije que sí, que estaría muy interesado, pero que me esperaba un debut difícil, ya que soy consciente del alto nivel de esta especialidad. Pero me gustan todos los desafíos del automovilismo y disfruto estando en diferentes competiciones. Pero mi preferencia sigue siendo los rallies".

Como Loeb ya tiene cierta experiencia en GT, los coches del DTM no son totalmente nuevos para él: "Conozco a varios pilotos, ya que algunos de ellos eran niños cuando yo estaba en las carreras de circuito. De hecho, René Rast condujo para el mismo equipo que yo".

Para Loeb y los aficionados al DTM, no hay más buenas noticias por ahora: "No hay planes para otra carrera en el DTM, pero esperemos a ver qué nos depara el futuro".

"Para mí, este fin de semana será duro porque compito con especialistas en esta categoría y, aunque hice pruebas en Spa y Hockenheim a principios de año, no me hago ilusiones de que será difícil".

Pero, ¿crees que podría puntuar este fin de semana? "Tengo que comprobar el sistema de puntuación. Ni siquiera sé cuántos puntos hay en juego, pero me enteraré pronto".

A sus 48 años, el atleta sigue estando en excelente forma. "No entreno más que cuando era más joven, porque puedo mantener mi nivel de forma constante", dice.

Me gustan todos los campos del automovilismo, disfruto estando en diferentes competiciones.

