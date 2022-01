Sébastien Loeb gana su 80º rally en Montecarlo

Antes de la primera prueba del nuevo Campeonato del Mundo de Rallies 2022, el director del M-Sport Ford World Rally Team, Richard Millener, todavía no estaba seguro. Sí, por supuesto que Loeb podía ganar. Esto era Montecarlo, pero no era un Monte típico. Salvo cinco kilómetros de nieve en la parte superior de la etapa de Sisteron, la carretera a través de las montañas estaba seca y en gran medida libre de cualquier cosa que limitara el agarre, lo que frenaba la posibilidad de que el arte de Loeb saliera a relucir.

Tras dar el salto perfecto sobre una valla en Puget-Theniers, el líder Loeb dijo: "Me he esforzado mucho toda la mañana. Fue bastante complicado en algunos puntos, pero ya tengo mucha confianza en el coche".

