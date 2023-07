Seb Ogier: Kenia siempre es un placer, especialmente cuando ganas

Sébastien Ogier When Sébastien Ogier clinched a eighth World Rally Championship crown in November 2021, he joined an elite club of drivers.

Tuve que hacer frente a muchos pequeños problemas, tuve que trabajar en el coche y hacer algunas reparaciones y preparativos más. Todo el rally fue una lucha, pero el último día fue increíble. Para empezar, perdimos el portón trasero en el primer tramo de la etapa de Oserian. Fue muy extraño, debimos de tocar el coche en el ángulo equivocado, pero no me pareció nada.

Ver que todo había desaparecido de la parte trasera del coche fue realmente sorprendente. No fue un gran error, pero tuvo grandes consecuencias. Cuando ocurrió, sinceramente, no lo sentí de inmediato. Estaba empujando muy fuerte en la etapa y realmente concentrado.

La superficie en esta etapa es un terreno blando con grandes roderas y estas roderas te dan algo de agarre; el coche está como pegado a ellas y quizás es menos sensible a la pérdida de aerodinámica. No me costó mucho tiempo, de hecho, fui más rápido hacia el final de la etapa, definitivamente podía sentir algo porque tenía una velocidad punta más alta en la recta. Era como un sistema de DRS extremo.

Teníamos una etapa más para conducir así, así que Vincent [Landais, copiloto de Ogier] y yo sabíamos que teníamos que intentar mantener el polvo fuera del coche. Hicimos lo que pudimos para bloquear la zona donde estaba el portón trasero. Por suerte, la última etapa del bucle estaba húmeda, así que no tuvimos problemas con el polvo. El coche era bastante sobreviraje, pero la verdad es que no era tan malo conducirlo.

Lo que más me preocupaba eran las últimas etapas, con el fesh-fesh. Ya he mencionado las roderas, pero cuando se hacen muy profundas en la segunda pasada, ya no puedes decidir tu trazada. Tienes que seguir las roderas que están llenas de un polvo muy fino. Básicamente, el morro del coche se clavaba en el suelo y acumulaba el polvo en el radiador.

Esto impidió que entrara aire para enfriar el motor y causó un gran problema de sobrecalentamiento y tuve que hacer la mitad de la etapa en modo ‘road’. Esto hace que el rendimiento baje para intentar contener la temperatura - básicamente, no puedes conducir ni de lejos a fondo-. No te diré cuál era la cifra, ¡pero la temperatura de mi motor era extremadamente alta!

Normalmente, era un punto en el que necesitabas parar, pero decidí continuar. No estoy seguro de que vuelva a utilizar este motor. Todos recibimos la alarma que nos avisaba de las altas temperaturas, pero yo la recibí primero; fue un momento de mucho miedo. Conducir en estas condiciones es difícil, pero debido a este problema no vas a toda velocidad.

