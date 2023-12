Seth Quintero está reescribiendo los libros de récords en el Dakar

Tras graduarse en los buggies T3, Seth Quintero toma el relevo de Nasser Al-Attiyah al volante del todopoderoso Toyota T1+, con el que el qatarí ha logrado dos victorias consecutivas en el Dakar y tres desde 2019. Es un gran paso adelante y una gran oportunidad para este estadounidense de 21 años, que es el primer piloto que se gradúa en el Red Bull Off-Road Junior Team USA , creado para formar a jóvenes talentos para competir en rally raids.

Al cambiar a la categoría de coches, Quintero se encuentra compartiendo el vivac con Giniel De Villiers y su compañero de equipo Lucas Moraes , y compitiendo contra algunas de las mayores estrellas de este deporte: Stéphane Peterhansel , Carlos Sainz y Mattias Ekström (en el Audi RS Q e-tron), así como Al-Attiyah y Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). ¿Qué lleva a un joven estadounidense a recorrer medio mundo para competir en el Rally Dakar y en el Campeonato del Mundo de Rally Raid de la FIA (W2RC), y cuáles son los secretos de su éxito?

Seth Quintero correrá con Toyota en el Rally Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

01 La edad es sólo un número

Digámoslo de una vez: Quintero es muy joven para competir en el Rally Dakar y, sin embargo, ya ha pulverizado el récord de victorias de etapa en el Rally Dakar 2022. Sus 12 victorias de etapa han pulverizado el récord de 10 establecido por el tricampeón Pierre Lartigue en 1994. Pero los indicios de que Quintero era un talento especial ya eran evidentes el año anterior, cuando ganó más etapas (seis) que ningún otro piloto en la edición de 2021, por delante de Kris Meeke y Cristina Gutiérrez .

Quiero batir todos los récords que pueda Seth Quintero

"Quiero batir todos los récords que pueda. Hemos batido el récord de ser el equipo más joven de la historia. Hemos batido el récord de ganar más etapas. Espero que podamos batir el récord de ser los más jóvenes en ganar el Dakar.

"No hemos hecho más que empezar. Me queda mucho por hacer. Ojalá podamos seguir saliendo y seguir divirtiéndonos".

02 ¿Cómo ha llegado a ser tan bueno y tan joven?

Seth creció en una familia de pilotos © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Al igual que el campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y el campeón del WRC Kalle Rövanpera , creció en una familia de pilotos. Empezó a pilotar quads con sólo cuatro años y, cuando cumplió 10 en 2012, sus padres le regalaron un buggy Polaris y su tío construyó una jaula antivuelco a medida lo suficientemente pequeña para proteger al niño. Después de eso, pasó todos sus ratos libres compitiendo, perfeccionando sus habilidades y, puesto que los corredores todoterreno necesitan poder reparar sus vehículos, aprendiendo a mantener el buggy al máximo rendimiento.

Empezó a competir con UTV y se convirtió en Campeón del Mundo de UTV en 2014 en la categoría juvenil. "De repente, un niño de 11 años ganó la carrera más importante del año", recuerda. "Fue entonces cuando Red Bull se fijó en mí". Ese apoyo permitió a Quintero entrar en el Campeonato Best in the Desert, donde se convirtió en el piloto más joven en ganar la Mint 400, la Vegas to Reno, el campeonato del mundo de UTV en la categoría profesional, la Parker 500 y la Silver State 300 en la categoría SSV.

Seth Quintero correrá con Toyota en el Rally Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Aunque era campeón de automovilismo, Quintero intentaba ser como cualquier otro chico de colegio

Seth no siempre siguió los consejos de sus maestros © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Ir a la escuela fue una bendición porque pude evadirme durante un par de horas del trabajo con los coches o lo que fuera", dice Quintero. "Sin duda fue duro porque viajaba e intentaba averiguar cómo hacer mis deberes sin ayuda.

"Pero me alegro de haber pasado por todos los años de escuela pública y no haber ido a una escuela privada o a casa.

"Cuando estaba en el instituto, mantenía mi círculo muy, muy estrecho. Realmente no hablaba de carreras. Pero tengo dos amigas muy íntimas desde hace 16 años y me han acompañado en todo este viaje. Aunque a día de hoy sigo recibiendo mensajes de los consejeros escolares y los profesores, lo cual es genial".

Pero no todo el mundo fue tan comprensivo. "También había profesores que me decían que correr era una pérdida de tiempo, que debería ir a la universidad y dejar de malgastar mi dinero", dice. "Pero aquí estamos dos años después, estoy viajando por el mundo, divirtiéndome como creo que nunca podré hacerlo... ¡y no pienso parar pronto!".

04 Pero no le llames niño rico

"Los que más me molestan son los que me llaman niño rico" © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Los que más me molestan son los que me llaman niño rico, porque no es cierto en absoluto", dice. "Todos somos obreros. Creo que hemos tenido tanto éxito en las carreras dentro y fuera de Estados Unidos porque trabajamos todo lo que podemos."

Como parte de una comunidad de carreras, Quintero tiene grandes conexiones y apoyo, pero ha tenido que esforzarse hasta el final. "Tengo la suerte de compartir taller con [el cinco veces ganador de la Baja 1000] Andy McMillin, que me da un trocito en la esquina. Pero soy el único que trabaja en mi coche.

"He tenido la suerte de construir todos mis coches, y eso es porque he trabajado mucho en ello", dice. "Mi familia es todo mi programa: mi tío es mi fabricante y mi padre me ayuda cuando puede".

05 La clave para construir un perfil: sé tú mismo

El automovilismo en un negocio caro © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El automovilismo es un negocio caro y los atletas necesitan atraer patrocinadores, lo que significa que es vital conseguir seguidores en las redes sociales. Pero eso puede ser un reto si estás demasiado ocupado compitiendo como para pararte a decir a tus seguidores que te dejen un like.

"Las redes sociales forman parte de mi trabajo, pero se me dan fatal", dice Quintero. "Soy una especie de alma vieja. Odio las redes sociales y odio todo lo relacionado con la tecnología.

"Así que no me preocupa demasiado aumentar mis seguidores. Dejo que la gente venga a mí, y creo que por eso he tenido una comunidad tan increíble. No tengo el mayor número de seguidores del mundo, pero los que tengo son algunas de las personas más solidarias que he conocido en mi vida, y lo único que quieren es verme ganar."

Seth Quintero correrá con Toyota en el Rally Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

También es un arma de doble filo, porque donde hay amor en las redes sociales, también hay haters. Pero su familia le ha educado para ser duro y no preocuparse por los críticos. "Vengo de una familia muy dura. Mis tíos, mi padre y mi hermana mayor me acosaban todo el tiempo", explica. "Así que estos trolls no me afectan demasiado.

"Es casi como si supieran que esto iba a ocurrir porque crearon algo en mi cerebro para manejar cosas así. Simplemente me río".

06 Disfrutar aprendiendo de los mejores

Ha aprendido de los mejores del negocio © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Conducir es lo mío. He conducido muchas formas diferentes de deportes de motor. Espero diversificarme y mi mayor objetivo es ser el piloto más versátil que pueda ser", explica. "Así que en lo que sea que me metas, voy a conducir tan duro como pueda. Voy a dar el 110%. Llevo queriendo correr el Dakar desde que era muy, muy joven".

Si me metes en algo, lo conduciré con todas mis fuerzas". Seth Quintero

Esa oportunidad llegó en 2021: la incorporación de la categoría T3 Ligeros al Rally Dakar abrió de par en par las puertas a pilotos que, de otro modo, tendrían dificultades para entrar en la carrera. Quintero, junto con Gutiérrez y Mitch Guthrie Jr del Red Bull Off Road Junior Team, se están preparando para triunfar al más alto nivel aprendiendo de leyendas como Peterhansel, Sainz y Al-Attiyah.

"Tengo la suerte de contar con un grupo muy unido de amigos en la comunidad del rally raid ", dice Quintero. "Todos cuidamos los unos de los otros y nos aseguramos de que todo el mundo esté bien. Sí, viajamos juntos por el mundo, ¡pero tampoco queremos nada más en el mundo que vencernos unos a otros!"

Las categorías de Ligeros y UTV significan que ahora hay un camino claro para competir sobre cuatro ruedas hasta llegar a la categoría de Turismos. A sus 21 años, Quintero tiene décadas de victorias por delante.

07 Su récord de victorias en 2022 no sólo fue una muestra de su habilidad en las carreras, sino también de su voluntad de ganar.

La voluntad de victoria de Seth está fuera de toda duda © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Su Dakar tuvo un comienzo terrible: dos averías mecánicas en la segunda etapa le dejaron fuera de la lucha por el campeonato. Podría haber hecho las maletas e irse a casa, pero en lugar de eso, arregló su OT3 y siguió corriendo. "Me lo estaba pasando muy bien", dice. "No tenía motivos para estresarme. Si no ganaba un día, seguro que quedaban muchos más. Así que realmente no tenía estrés sobre mis hombros".

Pero cuando empezó una fenomenal secuencia de victorias, la presión volvió a acumularse. "Cada vez estaba más agotado mentalmente, y la competición no se hacía más fácil", dice. "Me resultaba más difícil salir ahí fuera e ir a por otra victoria cuando sabía que era sólo por una etapa.

"Una vez que se acercó el récord [de victorias de etapa], volvió a entusiasmarme. Cuando llegó el día en que podía batir el récord, estaba muy agotado mentalmente y no creía que fuera a ser capaz de hacerlo. Pero, efectivamente, le di la vuelta en cuanto cayó la bandera".

08 También es un empresario con planes de construir un imperio empresarial

También ha puesto sus miras en los negocios © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Estoy trabajando en la creación de una empresa de ropa", revela Quintero. "Es algo que me apasiona".

También está creando su propio evento deportivo multidisciplinar basado en sus intereses externos: la Triple Corona Californiana de Seth Quintero. "La Triple Corona consiste en empezar en la nieve y luego ir al desierto y después al océano para hacer surf. Tienes que conducir y hacerlo todo en un día. Y donde yo vivo (San Marcos, California), es muy, muy posible".

09 ¿Cómo se relaja Quintero?

Seth "relajándose" © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Definitivamente, mis amigos y mi familia me mantienen cuerdo", explica. "Siempre que estoy compitiendo, llamo a mi familia, llamo a mis amigos e intento no hablar de las carreras. Después de una etapa, me reúno con los mecánicos. Tengo que prepararme para el día siguiente. Reuniones informativas con los pilotos, reuniones informativas con los copilotos, ceremonias de entrega de premios... si tienes suerte, tienes aproximadamente una hora al día para relajarte y hablar por teléfono. Así que paso esa hora hablando con la familia, respondiendo a todo el mundo al que puedo responder".

Entre carrera y carrera, sigue ocupado trabajando en el coche o poniéndose al día con la administración de su equipo. "Probablemente soy uno de los peores en darme tiempo libre", dice. "Parece que siempre intento ocuparme y salir a hacer algo, aunque no sea conducir.

"Pero estoy intentando centrarme en disfrutar de mi tiempo libre: salir más con la moto de cross e ir más a hacer surf, pasar más tiempo con mis amigos.

"Suelo perderme Halloween. Suelo perderme Acción de Gracias y Navidad. Pero este año me he propuesto pasar más tiempo con mis amigos y mi familia".

10 Récords de Seth Quintero

2023: Ganador del Campeonato del Mundo de Rally-Raid - clase T3

2023: Rally Dakar - subcampeón

2022: Rally Dakar - récord de 12 victorias de etapa

2021: Rally Dakar: Ganador de etapa más joven de la historia

2021 Mejor en la clase UTV Pro del desierto - ganador

2020: Subcampeón de la categoría UTV Pro Mejor del Desierto

Ganador absoluto del campeonato

2019 MINT 400 - ganador

2019: BITD Vegas-to-Reno - ganador

2019: Campeonato del Mundo UTV - ganador

2019: Parker 250 - ganador

2019: Silver State 300 - ganador

2019: BITD Vegas-To-Reno - subcampeón

2018: MINT 400 - subcampeón

2015: World Off-Road Championship Series (WORCS) Clase juvenil - ganador

2015: Campeonato del Mundo de UTV (categoría juvenil) - ganador

2014: Ganador del Campeonato del Mundo UTV (categoría juvenil)