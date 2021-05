Seth Quintero nos revela el secreto de su éxito

Seth Quintero (18 años) es el ganador de etapa más joven del Dakar y uno de los pocos estadounidenses que ha brillado en el rally más duro del mundo. Su talento y trabajo lo ha llevado a convertirse en una de las estrellas del off-road.

Tras superar el Rally Dakar 2021 , Seth Quintero nos habla de los momentos más importantes de su carrera deportiva y de cómo su familia lo ayudó a convertirse en una estrella con solo 18 años.

Le encanta divertirse y contar bromas pero, cuando llega el momento de hablar en serio, se expresa con la claridad de los mejores profesionales.

Seth Quintero en el Dakar 2021 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

¿Qué es lo que más te gusta de competir en off-road?

Creo que lo que más me gusta es que es algo nuevo cada km. No sabes lo que vendrá en los próximos 100 metros y supone un chute de adrenalina que me mantiene en marcha. Además, el ambiente es muy especial. Ves otros deportes de motor en los que hay hasta casi hostilidad y es impensable prestar piezas a tus rivales. En la escena del off-road, si alguien necesita un repuesto, todo el mundo lo va a ayudar para que pueda continuar. Se trata de una gran familia.

¿Cuál es tu primer recuerdo de la práctica del off-road?

Creo que mi primer recuerdo es ver a mi padre competir con motos de campo cuando yo tenía cuatro o cinco años. Luego empecé a correr en quad. También me acuerdo de ir a la feria de Del-Mar donde había carreras de kart y de motos de 50 cc. No recuerdo una época de mi vida que no girara en torno al off-road.

¿Cuál fue tu primera carrera y cómo fue?

Mi primera carrera con un UTV fue en 2013, yo era el único que tenía un Polaris Rzr 170, creo que acabamos cuartos de entre 10 o 15 coches. Lo único que queríamos era divertirnos. Mi padre se había hecho daño con una moto de campo por lo que no querían que yo siguiera con las motos. Empecé a ganar carreras y en 2015 conseguí el Campeonato del Mundo de UTV.

El off-road es una gran familia. Seth Quintero

Seth Quintero en acción © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

¿Hubo un momento en el que te diste cuenta de que te podrías ganar la vida con la competición?

En 2019, cuando tenía 16 años, ganamos un montón de carreras, nos llevamos el Campeonato del Mundo, la Mint 400, la Vegas to Reno y otras competiciones importantes. Luego me convertí en la persona más joven en ganar una etapa del Dakar. Creo que eso puso de manifiesto lo que éramos capaces de hacer los jóvenes. Esperemos a que esto contribuya a que un estadounidense pueda ganar el Dakar algún día.

¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito?

Pienso que lo más importante ha sido mantenerme fiel a mí mismo. Ves gente que intenta ser tan profesional que al final llevan puesta una careta. Creo que no lo he hecho mal en lo que se refiere a ser yo mismo y hacer reír a la gente. Mi objetivo es que la competición sea algo divertido. Estoy convencido de que si me divierto lo voy a hacer bien. Así que, mientras me divierta, voy a trabajar lo más duro que pueda.

¿Te habías puesto algunos objetivos a corto o largo plazo o simplemente ibas carrera a carrera?

Creo que tuvimos éxito porque nos lo pasábamos bien. Mucha gente no se divierte, están intentándolo todo para complacer a los patrocinadores pero cuando nosotros empezamos no teníamos patrocinadores.

Tras la primera victoria apretamos un poco más porque somos una familia competitiva por naturaleza. La competición me ha enseñado muchas cosas, quizá por eso maduré más deprisa que otros. Estaba intentando ser yo mismo y, al mismo tiempo, convertirme en un profesional.

Seth Quintero tiene un brillante futuro por delante © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

¿Cómo reaccionaste cuando te ofrecieron correr el Dakar?

Hace un par de años, mientras estaba jugando con mi perro, recibí una llamada de Red Bull Austria. Me dijeron: ‘Queremos que participes en el Dakar con el Red Bull Off-Road Junior Team USA, es un nuevo programa y nos gustaría que formases parte de él’. Intenté mantener la calma y les agradecí la oportunidad. Cuando colgué el teléfono di un grito.

Competir en el ámbito internacional me ha abierto los ojos. Te das cuenta de lo fácil que lo tienes en casa y de las enormes diferencias culturales que hay en el mundo. Espero seguir compitiendo en el extranjero porque eso es lo que más me interesa ahora.

¿Qué es lo que has aprendido con los viajes?

Viajar ha sido un poco duro, 17 horas en un avión es un poco agotador (risas), pero no lo cambiaría por nada del mundo. Creo que lo que he aprendido es a estar agradecido por lo que tengo. He visto muchas formas diferentes de vivir y he visitado casi todos los rincones del mundo. He visto lo difícil que es para algunos y lo fácil que es para otros, así que conozco los dos extremos.

¿Cómo explicarías el Dakar en una palabra?

Uf… eso es difícil. No sé si lo podría definir con una sola palabra… pero diría ‘salvaje’.

¿Por qué?

Son 12 días seguidos de competición, con etapas de 300 a 800 km. No hay nada así en el mundo. Vas por el desierto en Arabia Saudí y te encuentras con un grupo de camellos que quieren correr contra ti. Así que los estás intentando esquivar y de repente pasas por un campamento donde duerme la gente y no sabes de dónde han salido. Ves auténticas locuras, podría contar multitud de historias del Dakar.

¿Cómo gestionas la presión de competir a ese nivel?

Sinceramente, no sentí ninguna presión, porque era mi primer rally. Tomé parte en el Rally de Andalucía , pero solo acabé dos etapas. No sé, como soy un chaval de 18 años, estaba más entusiasmado que nervioso. No sentí que tuviera presión, aunque mirando hacia atrás había mucha presión después de conseguir victorias de etapa y cosas así. Pero, como he dicho, disfruto mucho de este deporte y cuando me divierto nada más importa, y en esa carrera me divertí como nunca.

Diviértete, disfruta y no dejes que se te suba a la cabeza. Seth Quintero

Seth Quintero y Mitch Guthrie Jr. © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

¿Qué consejos le darías a los jóvenes que empiezan?

Diviértete y sé tú mismo. A veces los padres manejan las redes sociales de sus hijos, para que todo sea más profesional, pero me parece demasiado forzado. A los patrocinadores les gusta ver tu lado divertido, además creo que es importante mantener tu propia personalidad. Diviértete, disfruta y no dejes que se te suba a la cabeza.

¿Cuál es tu próximo objetivo?

El próximo objetivo es ganar el Dakar. Esperaba lograrlo este año, lo estábamos haciendo bien, consiguiendo algunas victorias de etapa y empezamos liderando la clasificación provisional pero, por desgracia, se nos rompió la caja de cambios. Esperemos que 2022 sea mi año.