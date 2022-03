Sifu - La evolución de un género arcade

Sifu cuenta una historia de venganza clásica al estilo de Kill Bill. Asumes el papel de un estudiante de Kung Fu, ya sea hombre o mujer, y en el prólogo tienes que ver cómo tu padre es asesinado por un grupo de artistas marciales renegados. El mismo destino te espera a ti. Pero milagrosamente sobrevives. La historia comienza ocho años después. Has crecido y has pasado los últimos años averiguando todo lo que puedes sobre los cinco villanos que te atacaron.

Pero no te preocupes. A medida que el juego avanza, también tendrás a tu disposición técnicas cada vez más ofensivas. Utiliza los pies para barrer y derribar a tus oponentes para ganar tiempo. Si reúnes suficiente energía de concentración, puedes usar ataques especiales para causar daño extra o aturdir a tus enemigos. También puedes utilizar como armas diferentes objetos que encuentres en los niveles. Como en las películas clásicas de Kung Fu, se utilizan botellas, tablas de madera y tubos de acero.

