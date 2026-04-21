Simon Ehammer y el arte de hacerlo todo bien

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Cada deporte tiene su propia esencia: el fútbol vive del talento, el surf del ritmo, el triatlón de la resistencia. Pero hay pocas disciplinas tan exigentes como el decatlón.

Durante dos jornadas, los atletas compiten en diez pruebas que lo ponen todo a prueba: potencia, fuerza, técnica y resistencia. Es la versatilidad llevada al límite.

Pocos representan mejor esa combinación que Simon Ehammer . El atleta suizo no solo es uno de los referentes mundiales en pruebas combinadas, también compite al máximo nivel en salto de longitud. En el Campeonato del Mundo en pista cubierta de 2026, en Toruń, firmó un nuevo récord mundial de heptatlón con 6.670 puntos, confirmando su capacidad para unir velocidad, potencia y precisión.

Los especialistas del decatlón no suelen encajar en un molde físico concreto. No tienen la silueta extrema de un velocista o un fondista. Son atletas equilibrados, capaces de rendir en todo sin depender de una sola cualidad.

Se suele decir que quien hace de todo no destaca en nada. Ehammer desmonta esa idea. Además de estar entre los mejores en combinadas, también figura entre los saltadores de longitud más competitivos del momento.

01 Una sola competición, no diez

El objetivo de Ehammer es lograr el equilibrio, una hazaña nada fácil © Little Shao

El decatlón no da tregua. Pero su lógica es clara: no son diez pruebas independientes, sino una única competición que se desarrolla a lo largo de dos días.

Ehammer y su entrenador, René Wyler, lo abordan como un rendimiento continuo, gestionado con precisión de principio a fin.

02 Día uno: velocidad, fuerza y ritmo

La primera jornada suele favorecer a muchos atletas. Predominan las pruebas explosivas, y es ahí donde Ehammer marca diferencias desde el inicio.

100 metros: empezar fuerte

El día comienza temprano. A las cinco de la mañana ya está en pie. Tras el calentamiento, llega la salida en los 100 metros.

Con una marca personal de 10.34, se sitúa entre los decatletas más rápidos. El récord del mundo, en manos de Usain Bolt, sigue en 9.58.

No es solo la primera prueba: también marca el tono de todo lo que viene después.

Simon Ehammer está entre los mejores saltadores de longitud del mundo © Little Shao

Longitud: su terreno

Tras la recta, pasa directamente al salto de longitud. Su carrera está medida al milímetro y ejecuta el salto con una precisión constante.

Curiosamente, suele rendir mejor en el decatlón que en competiciones específicas. Su mejor registro, 8,45 metros, es el salto más largo conseguido dentro de un decatlón. El récord absoluto, firmado por Mike Powell, sigue en 8,95.

A pesar de ser su punto fuerte, no es la prueba que más entrena, en parte para reducir el impacto en los tobillos.

Después llega una pausa más larga. Momento para comer algo y recuperar antes del siguiente bloque.

Peso: técnica y control

El lanzamiento de peso cambia por completo el enfoque. Aquí no gana el más rápido, sino quien mejor coordina el movimiento.

Ehammer canaliza la fuerza desde el suelo hasta el brazo en un gesto que debe ser preciso. Su mejor marca es 15,31 metros. El récord mundial, en manos de Ryan Crouser, está en 23,56.

Ehammer tiene una marca personal en salto de longitud de 8,45 m. © Little Shao

Altura: equilibrio al límite

El salto de altura exige ajustar velocidad y control. Demasiado impulso puede jugar en contra si no se ejecuta con precisión.

Ehammer supera con regularidad los dos metros y tiene un mejor salto de 2,08. El récord lo mantiene Javier Sotomayor con 2,45.

400 metros: cerrar el día

La última prueba llega por la noche, muchas horas después del inicio. El 400 mezcla velocidad y resistencia en una sola vuelta.

Con 47.18, Ehammer se mueve en registros competitivos. El récord de Wayde van Niekerk sigue en 43.03.

Después, la recuperación empieza de inmediato: hielo, cena y un pequeño ritual que forma parte de su rutina.

Tradición, rutina y motivación

Ehammer mantiene un fuerte vínculo con sus raíces en Appenzell y con la región del Tirol. Ese origen también está presente en su tatuaje, el águila tirolesa.

A sus 26 años, construye su futuro dentro y fuera del deporte junto a su esposa, Tatjana Ehammer.

03 Día dos: técnica y presión

La segunda jornada cambia el escenario. Las pruebas técnicas toman protagonismo y cualquier error pesa más.

110 metros vallas: precisión total

Es una de sus pruebas más sólidas. Diez vallas, tres apoyos entre cada una. Todo depende del ritmo.

Con 13.38 como mejor marca, se sitúa entre los más fiables. El récord lo ostenta Aries Merritt con 12.80.

El disco es la prueba más difícil de Ehammer, pero está haciendo progresos © Little Shao

Disco: el punto débil

El lanzamiento de disco sigue siendo su prueba más irregular. El gesto aún no es completamente automático, lo que provoca resultados variables.

Su mejor marca es 42,72 metros. El récord mundial pertenece a Mykolas Alekna con 74,35.

La barrera de los 9.000 puntos

Superar los 9.000 puntos es uno de los grandes hitos del decatlón, reservado a muy pocos.

Ehammer está cerca de ese objetivo, con margen para seguir creciendo en varias pruebas.

Pértiga: recuperar terreno

La pértiga es una de las pruebas más espectaculares y una oportunidad para sumar puntos importantes.

Su mejor salto es 5,35 metros. El récord lo tiene Armand Duplantis con 6,31 [Por ahora, el sueco ya ha batido e l récord mundial 15 veces al momento de escribir este artículo ].

Ehammer rinde mejor en las pruebas de velocidad que en los lanzamientos © Little Shao

Jabalina: consistencia clave

La jabalina refleja bien la esencia del decatlón: no se trata de destacar en una prueba, sino de mantener un nivel alto en todas.

Ehammer busca moverse de forma regular por encima de los 60 metros. El récord de Jan Železný está en 98,48.

1.500 metros: el final

El decatlón se decide en los 1.500 metros, la prueba más exigente tras dos días de esfuerzo.

Ehammer la entrena de forma distinta, con series cortas en lugar de las tradicionales carreras de larga distancia.. Su mejor marca es 4:42.54. El récord mundial lo mantiene Hicham El Guerrouj con 3:26.

Suele llegar a esta última prueba en cabeza, defendiendo posiciones hasta el final.

04 La mentalidad del decatleta

La ambición de Ehammer es clara. En el pasado, abandonaba cuando las cosas se torcían. Hoy gestiona los errores sin perder intensidad.

Esa mezcla de control y determinación es la que define a un decatleta completo.