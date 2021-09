Esta última etapa presentaba un trazado de casi 100 kilómetros y 2000 metros de desnivel positivo , con once relevos y pasos por lugares icónicos de El Camino como Ferreira, Melide, Arzua, Boavista, Santa Irene o San Paio. Los Six Pistols invirtieron 6:52:06, por las 7:12:08 de Suunto (además de aportar uno de los conjuntos más potentes de la competición la prestigiosa firma de GPS es partner oficial de Red Bull Buen Camino) y las 7:17:21 del SC. Espinho / António Leitão .

y capitana del equipo mixto vencedor, se sentía enormemente agradecida por haber disfrutado de esta oportunidad única en su trayectoria deportiva: “Es sorprendente la facilidad con la que hemos encajado todos los integrantes del equipo. Me esperaba una experiencia bonita, claro, pero lo que no imaginé jamás es esta compenetración y este ambiente del que hemos disfrutado. Han sido tres días tremendamente buenos, y al final, aunque hayamos ganado, los triunfos suelen olvidarse pero las experiencias quedan de por vida”.

Me esperaba una experiencia bonita, claro, pero lo que no imaginé jamás es esta compenetración y este ambiente del que hemos disfrutado.

La atleta vasca, especialista en carreras de montaña de ultra-trail, añadía que “ha sido otra manera de competir, por relevos, algo diferente que me obligaba a recuperar entre tramos y además mantenerme activada. Es un formato muy diferente a lo que hago habitualmente, además aquí el componente de estrategia de equipo y descanso es fundamental. Me ha encantado”.

