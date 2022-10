¿Cómo les fue a Skone, Arkano y Chuty en la última internacional de México?

y se notaba hambre de victoria. Los dos tenían motivos para ello. Skone, poder enfrentar a Jota en territorio neutro tras no recibir el mayor de los apoyos en tierras de su rival, el año anterior. Jota, demostrar que su subcampeonato no fue cosa de la localía y tenía nivel para alzarse con el título mundial.

Finalmente, Skone se alzó con la victoria en una batalla en la que el malagueño fue superior. El público mexicano tampoco olvidaba que Jota, fue quien eliminó a Aczino en la primera ronda de la internacional pasada, y el peruano no llegó a encontrarse del todo a gusto.

Finalmente, Skone se alzó con la victoria en una batalla en la que el malagueño fue superior. El público mexicano tampoco olvidaba que Jota, fue quien eliminó a Aczino en la primera ronda de la internacional pasada, y el peruano no llegó a encontrarse del todo a gusto.

Skone vs Wos en México

Pese a que no era el representante más favorito de los españoles, Arkano hizo justicia a la leyenda y fue quien más lejos llegó en la Final Internacional de México de Red Bull Batalla 2017.

En primera ronda no lo tuvo fácil con el representante chileno.

En primera ronda no lo tuvo fácil con el representante chileno. Pepe Grillo llevó a la réplica al alicantino, donde Guille tuvo que tirar de veteranía y experiencia para hacerse con la victoria en una batalla muy ajustada.

Pepe Grillo vs Arkano

La batalla fue la mejor de la Final Internacional para la mayoría de la comunidad. Arkano no pudo contener a un Aczino que jugaba en casa y se encontraba en un gran estado de forma. El mexicano jugó mejor sus cartas y supo redireccionar el hilo narrativo a su favor en todo momento.

La batalla fue la mejor de la Final Internacional para la mayoría de la comunidad. Arkano no pudo contener a un Aczino que jugaba en casa y se encontraba en un gran estado de forma. El mexicano jugó mejor sus cartas y supo redireccionar el hilo narrativo a su favor en todo momento.

Yenky One

En la batalla por el tercer y cuarto puesto , Arkano se enfrentó a una de las revelaciones del día, el dominicano Yenky One . El español volvió a obtener el bronce que le clasificó a la internacional siguiente, en 2018, en Argentina.

Su larga racha de victorias y títulos consecutivos, así como su gran rodaje, lo convertían en uno de los máximos favoritos al campeonato internacional, y como no, al mayor favorito entre los representantes españoles.

fue eliminado en primera ronda frente a Yenky One

Sin embargo, fue el representante que más lejos tuvo alzarse con el cinturón, ya que fue eliminado en primera ronda frente a Yenky One .

