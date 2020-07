Tras la cámara: Carlos Llerandi

Nacido y crecido en Asturias, la vida de Carlos Llerandi está estrechamente ligada a sus dos pasiones: la montaña y las cámaras . De la cosecha del 97, se crió hasta los 18 años en Biedes —un pequeño pueblo situado en el corazón del oriente asturiano— para, tan pronto acabar el bachillerato, poner rumbo al Valle de Aran persiguiendo su sueño de convertirse en profesor de esquí y guía de montaña.

Para entonces, sin embargo, ya había comenzado a florecer dentro de Carlos la pasión por capturar momentos a través de las cámaras. Una pasión que con el paso del tiempo ha ido cogiendo más y más fuerza en su vida, pasando a sus 23 años a ser uno de los más prometedores perfiles de creadores de contenidos que podemos encontrar en la península. Es por esto que desde RedBull.com hemos querido hablar con él para saber un poco más sobre la persona que está tras la cámara.

¿Cómo entraste en el mundo de las cámaras?

A los 9 años los Reyes Magos me trajeron una cámara de fotos (super simple, creo que era una Olympus compacta de estas pequeñitas de bolsillo) con la que me empecé a hacer fotos en las carreras de piragüismo de mi padre y con la que me empecé a aficionar al mundo de la imágen.

Peru Ortiz de Zarate esquiando el Tuc de Marimanha en la Val d'Aran. © Carlos Llerandi

Unos años después, diría que con 12, tuve mi primera cámara reflex, una Canon EOS 450D. Entre mi primo y yo fuimos ayudándonos y descubriendo poco a poco trucos y mejorando como "fotógrafos". Fuimos autodidactas del todo, cuando él aprendía algo, me lo decía y cuando yo aprendía algo, se lo decía a él.

A los 16 años compré mi primera cámara profesional, una Canon EOS 6D, con la que realmente crecí como fotógrafo y di mis primeros pasos como profesional. Realmente esos, fueron años muy guapos, en los que aprendí mucho hablando con otros/as fotógrafos/as. Aprendí mucho con Quim Farrero, Elena Mate, David Ariño, Bence Mate...

Entraste entonces por el ámbito de la fotografía, pero sin embargo hoy en día te vemos trabajar más en vídeo. ¿Cómo y por qué se dio ese cambio?

Creo que, simplemente, fue una evolución natural. Empecé a hacer fotos como cualquier otro niño al que le ponen una camara en la mano. Poco a poco, me di cuenta de que realmente hacer fotos me gustaba y que de vez en cuando salía alguna imagen medio decente. Pero cuando te vas metiendo en el mundillo de la imagen, te das cuenta de que hay otras opciones y empecé a ver que el video me daba más opciones. Más opciones a la hora de como encarar o preparar un rodaje, puedes darle la forma que quieras, tanto en el momento de grabar como en la edición y la postproducción.

Lo que no has cambiado es el escenario donde desarrollas la gran mayoría de tu trabajo, que sigue siendo la montaña.

Sí. Desde muy pequeño siempre estuve vinculado a la montaña, por mis padres, por mis amigos... A los 4 años empecé a competir y practicar deportes de montaña, como orientación, esquí de montaña, trail, escalada o alpinismo.

Puesta de sol desde el Mont Blanc tras haber escalado el Innominata. © Carlos Llerandi

Digamos que fue algo natural. Empecé a hacer fotos en el medio en el que mejor me desenvolvía, y hoy en día se ha convertido en el escenario inmejorable donde desarrollar mi trabajo.

Hablando de tu trabajo, ¿qué prefieres, cubrir competiciones o trabajar por proyectos?

Como "me di a conocer" en el mundo de la imagen de montaña fue cubriendo competiciones. De hecho una de las fotos que más repercusión tuvo, y a partir de la cual mi nombre se empezó a mover, fue la que le hice a Kilian Jornet cuando ganó Zegama-Aizkorri en el 2016.

Kilian Jornet ganando la Zegama-Aizkorri 2016. © Carlos Llerandi

Disfruto mucho trabajando en ambos ámbitos, cada uno es especial y por tanto me aporta cosas diferentes para seguir creciendo. Pero realmente a día de hoy lo que más me motiva, y en lo que más estoy trabajando, es en proyectos personales de deportistas como sería el propio Kilian Jornet o Aymar Navarro.

¿Cómo es la relación entre un deportista y un filmer?

Muchas veces son personas a las que no conoces personalmente, a las que has visto en los medios o has oido hablar de ellos pero nada más. Otras veces son incluso mis ídolos de la infancia y adolescencia, pero sin haber tenido ninguna clase de trato anteriormente.

Aún así, creo que la relación a la hora de trabajar acaba siendo súper estrecha, ya que yo no puedo trabajar bien si ellos no expresan lo que quieren; y ellos no podrán mostrarse tal y como son si el ambiente no es cómodo. Por tanto, que acabe habiendo confianza entre el deportista y el filmer para mí es un factor esencial.

Pregunta del millón, ¿cuál es tu truco especial para hacer un buen vídeo?

Esta pregunta es difícil de contestar. Diría que el truco está en la motivación a la hora de hacerlo y en el trasfondo que tenga el vídeo en el que estás trabajando.

¿Qué proyecto crees representa mejor tu trabajo?

Puff, ¡esta es de las preguntas difíciles!

No creo que haya un solo proyecto que me defina como tal. Todos me aportan algo nuevo o me ayudan a exprimir mejor aquello que ya conozco.

Recuerdo rodajes con Sport HG en UTMB (UltraTrail du Mont Blanc) súper locos, en los que todo lo planificado cambiaba de la noche a la mañana. Otros proyectos como la película "¿Por qué hacemos esto?" muy personales en los que mis amigos y yo escribimos y rehacemos el guión como queremos. Por otro lado, rodajes en los que todo está muy calculado y estructurado de antemano.

Es decir, me considero versátil y acabo adaptándome y aprendiendo algo nuevo de todos los trabajos en los que tengo la suerte de participar.

Hablemos de material, ¿qué es lo que llevas hoy en día en tu mochila para trabajar?

A día de hoy en mi mochila cargo con:

Una Sony a7 III acompañada de un 24-105mm f:4, un todoterreno para video.

Un 85mm f:1.4, un 20mm f:2.0 y un 70-200mm f:2.8 para fotografía.

Un DJI Mavic Pro con cuatro baterías.

Dos micrófonos de corbata.

Un micro RODE unidireccional.

Un estabilizador Zhiyun Crane 2.

Mi MacBook Pro para editar, que me acompaña a todos lados.

Infinidad de cables, cargadores y tarjetas de memoria.

Mi equipo no es muy extenso. Hay fotógrafos que llevan el doble o incluso el triple que yo, pero me arreglo muy bien con lo que tengo. Al final para el terreno por el que me muevo para trabajar menos es más, no se puede ir muy cargado.

Próximamente me gustaría renovar el 70-200mm f:2.8 y esperar a que saquen el DJI Mavic Mini 2 🤪

¿Qué papel tienen las redes sociales en tu día a día?

Para mí las redes sociales tienen un papel fundamental. A través de estas doy a conocer parte de mi trabajo y publico imágenes que hago por gusto, de forma que se ve mi forma de trabajar. Además uso las redes para exponer mi día a día y mostrar aquello que voy haciendo tanto a nivel laboral, deportivo y personal.

¿De dónde sacas la inspiración a la hora de enfrentarte a un nuevo proyecto?

No considero que tenga una sola fuente de inspiración a la hora de generar contenido y trabajar. Por ejemplo, algo que me motiva es ver vídeos en Instagram y no saber cómo está hecho, de forma que me rompo la cabeza hasta conseguir el resultado. También influyen mis diferentes proyectos anteriores, a nivel de cómo lo hice y de cómo puedo mejorarlo. Por último, me inspiran los futuros proyectos personales, siempre hay ganas de más.

Mirando a lo que aún está por venir, ¿qué te gustaría hacer en un futuro cercano?

En un futuro me encantaría poder volver al Everest, es una de las cosas que más me motiva. Suelo trabajar con runners, esquiadores y alpinistas; me gustaría trabajar también para marcas del mundo de la escalada, el ciclismo... es decir, tocar diferentes y nuevos ámbitos del deporte.

Primeras luces sobre el Pumori desde el Campo Base del Everest. © Carlos Llerandi

Por último, ¿Cuál es tu consejo para alguien que quiera meterse en el mundo de las cámaras?

El consejo más importante que daría a alguien que empieza es iniciarse poco a poco. Hablar; charlar con otros fotógrafos. Preguntar sin miedo, para ir aprendiendo y mejorando. Esto es lo más importante.