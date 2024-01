10 motivos por los que no enamorarse de un(a) snowboarder

No rendirse generalmente es algo positivo, y de cabezonería a los snowboarders no les falta y se pasarán todo el día probando el mismo truco, en el mismo módulo hasta que les salga. Por les saldrá, sino te tendrán en el snowpark hasta que os echen, y pobre de ti que te pierdas el momento de la victoria en el que vence al rail, salto, wallride o similar y plancha un truco mediocre. Porque se sentirá como el pro más bueno del planeta y esperará halagos y aplausos.

Nunca van a decir que es la última porque lleva mala suerte, pero eso conlleva que no paren. Cuando están en la montaña parece que no se les acaben las pilas. Eso sí la alegría les transpira por cada poro de su cuerpo. Están haciendo lo que más les gusta en esta vida, son afortunados, y lo saben. Así que hacerles terminar la jornada para regresar a casa no será tarea fácil.

Dependiendo si es un/a freerider o un/a freestylers van a llevar ropa distinta, pero seguro que será identificativo de lo que hacen, y de quién son. Su identidad no la llevan en el carnet, la llevan puesta y tienen que asegurarse de que todo el mundo sepa que son guays porque se pasan todo el día hacienda trucos en el snowpark o que son super aventureros por que se marcan unas líneas de freeride que no veas.

Lo de la comedia romántica no es para ellos, así que no te decepciones cuando frunzan el ceño cuando vean tu perfil de Netflix.

Su creatividad no tiene límites, y eso implica que cuando se aburren son capaces de hacer cualquier cosa. Aunque muchas veces serán cosas que no tienen mucho provecho.

