Sí, es cierto que todo el mundo me pregunta lo mismo y tengo un poco más de presión, con esto de ser la "favorita". Pero aquí en Laax me siento que siempre estoy en la lista de favoritas porque la gente me conoce y tienen ganas de que las cosas me vayan bien. Pero ya se sabe que aquí vienen las mejores y cualquiera puede acabar en el podio...