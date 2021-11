Te presentamos a Squadron, una de las crews más icónicas de Estados Unidos

“Estuve allí desde el principio, cuando Squadron era solo una idea. Mex estaba haciendo camisetas para B-Boy Spot y yo me pasaba semanas enteras con él. La intención era formar una súper crew con gente de la costa este y oeste. Mex fue la persona clave cuando comencé con el breaking. Me enseñó y se convirtió en una especie de hermano mayor. Me ayudó a convertirme en un bailarín famoso”, explica Kid David.