Nos sentamos con la famosa fotógrafa de esports Stephanie Lindgren , para hablar de su enfoque de la fotografía tanto en la vida real como en la virtual. Si quieres que te aconseje cómo capturar las mejores imágenes de tus mayores hazañas en tus videojuegos favoritos, aquí tienes por dónde empezar.

¿Cómo te iniciaste en la fotografía?

Siempre he sido una persona creativa, siempre he dibujado, he pintado al óleo, he hecho acrílicos, todo eso. Estuve en muchas clases de arte en la escuela, y siempre me sentía fascinada por los fotógrafos de los que hablaban en clase. No lo entendía; no comprendía por qué lo que ellos hacían se consideraba también arte. En ese momento pensé "cualquiera puede hacer una foto, ¿no?". Vi algunas de las fotos que presentaban y me sentí tentada; quería ver qué podía hacer yo, ya que me consideraba una creativa en ese momento (y todavía lo hago). Decidí ver qué podía hacer con ese "medio artístico" llamado cámara.

Me compré una cámara relativamente buena y empecé a fotografiar cosas que me parecían interesantes. Por aquel entonces vivía en el sur de Florida, así que fotografié mucha naturaleza y la playa, cosas así, y con el tiempo me fue gustando. Pasé de la curiosidad a tener una verdadera admiración por lo que esta gente puede hacer.

Luka "Perkz" Perković © Stephanie Lindgren

Después de encontrar tu equilibrio, ¿qué te llevó a la fotografía de esports?

Todo el asunto de la fotografía empezó para mí al final del instituto, y cuando me mudé a Suecia tuve la oportunidad de ser voluntaria en la Dreamhack Stockholm 2014, principalmente para su equipo de voluntarios de medios sociales. Quería hacer buenas redes sociales, por supuesto, pero me di cuenta de que no podía hacerlo bien si no tenía buenos contenidos. Teníamos un equipo de fotógrafos en ese momento, pero yo sabía lo que quería para el contenido, así que decidí intentar combinar mi rol.

Después de la Dreamhack Stockholm, fui a la DreamHack Winter unos meses más tarde y me ofrecí para el equipo de fotografía. Desde entonces, se ha convertido en una bola de nieve: en el caso de DreamHack se trataba de hacer fotos de la exposición o de cualquier cosa que me pareciera estéticamente interesante, pero con el tiempo se convirtió en proyectos como Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Street Fighter y todo lo que se jugaba allí.

¿Qué eventos de esports en vivo han sido tus favoritos para cubrir? ¿Cuáles te han dado las mejores resultados?

Los juegos de lucha siempre te dan las mejores instantáneas. Quiero mencionar específicamente a la comunidad de juegos de lucha francesa y española, ya que siempre traen las multitudes más escandalosas. Están locos.

Cuando hago fotos de Counter-Strike, por ejemplo en la Blast Pro Series de Copenhague, y Astralis juega delante de ese público local, se siente el follón. Por desgracia, nunca he estado en la "Catedral del Counter-Strike" (ESL Colonia, en Alemania), que está en mi lista de eventos pendientes.

Tachikawa tocó el cielo en París © Stephanie Lindgren

¿Cuál es el primer evento en vivo que esperas cubrir cuando se puedan organizar con público?

Mi primer evento de vuelta, espero, será una competición de juegos de lucha. Quiero volver a estar ahí cuando todo vuelva. No solo me gustan los juegos, sino también los torneos en los que he estado. En concreto, me gustaría ir a Combo Breaker y a CEO, así como a East Coast Throwdown, al que nunca he ido.

Aparte de eso, quiero ir a DOTA 2 International. Es un evento con el que sueño, y el año pasado se suponía que iba a ser aquí, en Suecia. Cuando me enteré de que vendría aquí lloré de emoción, pero cuando se canceló debido a la pandemia, lloré por otra razón.

Hablemos de la fotografía virtual en general. ¿Cuál es tu impresión inicial sobre el medio y su comunidad?

Definitivamente llegué con la mente abierta y con admiración, porque es diferente a la fotografía convencional. Sinceramente, no tenía ni idea de lo que era, no me daba cuenta de los tecnicismos que hay que tener para hacer una buena foto virtual. He estado en un grupo de Discord para este tipo de cosas durante un tiempo, y he encontrado una comunidad súper acogedora para los principiantes. Responden a las preguntas, ofrecen guías sobre cómo introducirse, así que me sentí muy bien al formar parte de ella.

Romain Bigeard en League of Legends Worlds 2019 © Stephanie Lindgren

¿Qué te llevó a unirte a ese Discord? ¿Te inspiró algo en particular?

Tenía claro que quería meterme en la fotografía virtual con Cyberpunk 2077. Me encanta la estética cyberpunk en general. Tengo un par de amigos que ya están en la comunidad de la fotografía virtual, y empezaron a darme consejos en cuanto les dije que estaba interesada.

¿Has aprendido algo de tu experiencia fotográfica virtual que pueda trasladarse a la fotografía de la vida real?

No puedo describirlo con una técnica o aprendizaje específico, pero sin duda me ha inspirado y ha hecho que volviera a tener curiosidad por los pocos eventos en vivo que hay ahora. Hubo algunos momentos de me quedé boquiabierta al ver esas fotos y lo que transmiten, así que definitivamente puedo imaginarme un momento en el que esté en un evento en vivo y piense en las fotos que vi durante este concurso para obtener una mejor toma.

A la inversa, ¿hay algo de tu experiencia fotográfica en la vida real que se haya trasladado bien a la fotografía virtual?

Sí, yo diría que sí. Siempre que miro una foto de la vida real, uno de mis primeros pensamientos es "¿en qué estaba pensando el fotógrafo en este momento?". Con la fotografía virtual tienes más tiempo para planificar una toma a diferencia de los eventos de la vida real, donde solo tienes una toma para capturar un momento en el tiempo.

En ese caso pienso en cosas como "¿cuánto tiempo pensó esta persona en esta toma?", "¿cuánto tiempo le dedicó al tiempo?", "¿cuánto pensó en la iluminación y el ángulo?", cosas así. Tengo en cuenta todas las opciones a las que tienen acceso los fotógrafos virtuales, mientras que con la fotografía de la vida real es sobre el terreno, sobre la marcha. Sé que a veces hay ángulos desafortunados o no hay suficiente luz para una toma, pero estas cosas no son un problema en la fotografía virtual. Hay que pensar más en las tomas porque hay más flexibilidad.

Entonces, ¿puede ser más sencilla la fotografía virtual respecto a la de la vida real?

Como he mencionado, creo que con la fotografía virtual tienes más control y más tiempo para planificar las tomas. Hay más herramientas para mejorar lo que estás viendo y lo que quieres mostrar en tu foto. En los esports de la vida real solo tienes una toma, solo tiene un instante cuando los vencedores levantan el trofeo e inmortalizar esa gran victoria. Además, en un evento de la vida real estás a merced de quien controla la iluminación, lo que puede ser complicado. Por desgracia, no toda la iluminación es igual en estos eventos, y a veces simplemente hay que lidiar con ella. En los juegos hay consejos, trucos y herramientas para conseguir lo que quieres, así que el fotógrafo tiene más poder.

Espectadores en League of Legends © Stephanie Lindgren

En este sentido, ¿qué es lo que, en tu opinión, hace que una foto virtual sea buena? ¿Qué buscas?

Busco algo que me emocione. No busco ningún tipo de emoción en concreto, pero quiero cualquier cosa que me haga mirar la foto y diga: "La hostia, esto es genial". Ira, tristeza, belleza, lo que sea, quiero que las cosas destaquen y sean únicas. Hay muchos juegos que te ofrecen grandes instantáneas y puedes ver lo bien que una persona ha buscado el encuadre para resumir el juego en una sola toma.

¿Hay algún juego que te seduzca en particular?