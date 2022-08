Stray: Un lindo gatito en un futuro oscuro

Cuando piensas en ciberpunk, lo primero que te viene a la mente son juegos como Deus Ex, Shadowrun o, lógicamente, Cyberpunk 2047. En Stray, sin embargo, no eres un humano lleno de mejoras técnicas, ni te pasas el tiempo invadiendo el ciberespacio y pirateando sistemas. El desarrollador BlueTwelve Studio transmite el oscuro futuro de la humanidad desde una perspectiva completamente diferente: desde el punto de vista de una aterciopelada nariz peluda.

Cuando piensas en ciberpunk, lo primero que te viene a la mente son juegos como Deus Ex, Shadowrun o, lógicamente, Cyberpunk 2047. En Stray, sin embargo, no eres un humano lleno de mejoras técnicas, ni te pasas el tiempo invadiendo el ciberespacio y pirateando sistemas. El desarrollador BlueTwelve Studio transmite el oscuro futuro de la humanidad desde una perspectiva completamente diferente: desde el punto de vista de una aterciopelada nariz peluda.

Cuando piensas en ciberpunk, lo primero que te viene a la mente son juegos como Deus Ex, Shadowrun o, lógicamente, Cyberpunk 2047. En Stray, sin embargo, no eres un humano lleno de mejoras técnicas, ni te pasas el tiempo invadiendo el ciberespacio y pirateando sistemas. El desarrollador BlueTwelve Studio transmite el oscuro futuro de la humanidad desde una perspectiva completamente diferente: desde el punto de vista de una aterciopelada nariz peluda.

En cuanto a la jugabilidad, Stray se basa principalmente en la exploración. Como gato, eres particularmente ágil por naturaleza. Tiene un gran equilibrio en vigas estrechas y trepa por las paredes sin problemas. Sin embargo, estos elementos de acción solo son sensibles al contexto. Lamentablemente, no se puede saltar ni escalar en ningún momento. Todas las interacciones se llevan a cabo mediante indicaciones de botones. Es una lástima, pero como el mundo del juego es interesante, no resta sensación de descubrimiento.

En cuanto a la jugabilidad, Stray se basa principalmente en la exploración. Como gato, eres particularmente ágil por naturaleza. Tiene un gran equilibrio en vigas estrechas y trepa por las paredes sin problemas. Sin embargo, estos elementos de acción solo son sensibles al contexto. Lamentablemente, no se puede saltar ni escalar en ningún momento. Todas las interacciones se llevan a cabo mediante indicaciones de botones. Es una lástima, pero como el mundo del juego es interesante, no resta sensación de descubrimiento.

En cuanto a la jugabilidad, Stray se basa principalmente en la exploración. Como gato, eres particularmente ágil por naturaleza. Tiene un gran equilibrio en vigas estrechas y trepa por las paredes sin problemas. Sin embargo, estos elementos de acción solo son sensibles al contexto. Lamentablemente, no se puede saltar ni escalar en ningún momento. Todas las interacciones se llevan a cabo mediante indicaciones de botones. Es una lástima, pero como el mundo del juego es interesante, no resta sensación de descubrimiento.

No hay batallas directas. De vez en cuando tienes que huir de una fuente de peligro o colarte en una zona. Estas secuencias ofrecen un buen cambio de ritmo, pero no suponen un gran desafío. Es obvio que los desarrolladores no se centraron en estos aspectos de Stray.

No hay batallas directas. De vez en cuando tienes que huir de una fuente de peligro o colarte en una zona. Estas secuencias ofrecen un buen cambio de ritmo, pero no suponen un gran desafío. Es obvio que los desarrolladores no se centraron en estos aspectos de Stray.

No hay batallas directas. De vez en cuando tienes que huir de una fuente de peligro o colarte en una zona. Estas secuencias ofrecen un buen cambio de ritmo, pero no suponen un gran desafío. Es obvio que los desarrolladores no se centraron en estos aspectos de Stray.