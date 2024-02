Cómo la danza puede ayudarte a mejorar tu forma física

, breaker de Mumbai y tres veces campeón del Red Bull BC One India.

, breaker de Mumbai y ganador del Red Bull BC One Cypher India 2019.

, breaker de Lucknow que lleva bailando 10 años y forma parte de Beats in Motion Crew.

El legendario Red Bull Lords Of The Floor vuelve a …

"El Breaking me ayudó a aumentar mucho mi fuerza y resistencia. Hago flexiones, dominadas, flexiones y entrenamiento de core. Me di cuenta de que a veces puedes convertir tus power moves en entrenamientos; por ejemplo, flexiones de brazos, paradas de manos".

"Cuando llegué a la universidad, a los 17 años, fue cuando me di cuenta de lo mucho que me ayudó el

B-Boy Flying Machine actúa en el Red Bull BC One 2021 Cypher India

"el break tiene muchas ventajas físicas. Pero para mí la coordinación mente-cuerpo es lo más importante (como bailarina y como persona). Por eso hago yoga, ya que es una de las mejores formas de mejorar mental y físicamente. Ayuda a desarrollar el equilibrio corporal, la fuerza y la flexibilidad, y eso me ayuda con mi danza."

"Los breakers que no hacen ejercicio regularmente son los que más tienden a lesionarse. Practico el breaking todos los días, pero la falta de flexibilidad me había hecho lesionarme inesperadamente. Así que empecé a hacer estiramientos y ejercicios básicos para reducir las posibilidades de lesionarme."

B-Boy Tornado actúa en el Red Bull BC One 2021 Cypher India

"Para llegar a un nivel avanzado en la danza, necesitas tener una fuerza y un control muscular potentes. Practico muchas disciplinas de danza diferentes, por lo que he comprobado que mi forma física ha mejorado en general. En general, han mejorado la estabilidad central, el crecimiento muscular, la conciencia muscular y, lo que es más importante, mi flexibilidad."

