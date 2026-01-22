Si quieres aprender los estilos de street dance, o mejorar los conocimientos que ya tienes, echa un vistazo a esta lista en la que te mostramos ocho maneras en las que te puedes preparar.

01 1. Encuentra un maestro

Una de las mayores tradiciones en la cultura de street dance es ponerse bajo la tutela de un bailarín (o una bailarina) con gran experiencia, que nos pueda enseñar a movernos y además nos transmita la historia del estilo que hemos elegido. Es posible buscar un maestro o también puede ocurrir que un bailarín veterano vea a algún joven con talento y se decida a enseñarle. El estudiante no solo debe formarse en el baile, sino también en la cultura y en la historia del estilo que ha escogido.

Dassy da una explicación durante una clase © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

02 2. Aprende de una crew

También es muy común que una crew de street dance decida enseñar a algunos jóvenes. A aquellos novatos que vean con potencial la crew puede invitarles a entrenar con ellos. Este método de aprendizaje también requiere un cierto nivel de compromiso, pues hay que asistir a las sesiones del equipo y demostrar que te lo tomas en serio.

03 3. Apúntate a una clase en un estudio de baile

La mayoría de los estudios de baile ofrecen clases de los diferentes estilos de street dance. Estas lecciones suelen darse en un ambiente relajado y no van destinadas a aquellos que quieran competir. Aunque también hay clases para aquellos que se tomen el baile muy en serio.

Dey Dey da instrucciones a un estudiante durante un Red Bull BC One Camp © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

04 4. Visita una escuela de hip-hop o de street dance

Hay “crews” y bailarines, como The Floorriorz de Japón, Prodigy de Austria, B-Boy Moy de Estados Unidos, que han puesto en marcha escuelas de baile de hip-hop. En estos lugares se enseña street dance, de la misma manera que en otras escuelas se imparten clases de ballet. Cuentan con planes de estudios para desarrollar las habilidades y los conocimientos de los estudiantes. Otro aspecto que fomentan es la formación de la personalidad del estudiante a través del street dance.

Wing imparte una clase en Calcuta © Naman Saraiya/Red Bull Content Pool

05 5. Clases online

En las redes sociales como YouTube e Instagram, hay tutoriales online impartidos por bailarines de primer nivel. Estos tutoriales son ideales para aquellos que quieran aprender un estilo específico de street dance pero que viven en un sitio donde no se imparten clases presenciales. Incluso puede haber personas que no se sientan con la confianza suficiente como para participar en unas clases. Hay organizaciones de la escena del street dance que invitan a bailarines famosos a impartir clases en vídeo.

06 6. Ve a una sesión abierta al público

Muchos principiantes van a sesiones abiertas al público y aprenden simplemente viendo en acción a otros bailarines, además de pidiéndoles consejo sobre cómo hacer tal o cual paso o movimiento.

07 7. Asiste a algún taller

Los talleres no son la forma más común de aprender un estilo pero te permiten aprovechar el paso de alguno de tus bailarines favoritos por tu ciudad. Son una manera ideal de obtener información sobre un aspecto en particular, pues hay talleres específicos que se centran en un detalle determinado. La mayoría de los eventos ofrecen un taller donde los jueces imparten algunas clases, a menudo de forma gratuita.

Mike Song imparte una clase © Drew Gurian/Red Bull Content Pool

08 8. Mira en tu universidad

Puede que en tu universidad haya algún club de street dance. Nos referimos a un grupo de estudiantes que hayan formado en la universidad una sociedad para la práctica del street dance. Los estudiantes pueden aprender mucho unos de los otros, practicar juntos y competir entre ellos sin el estrés que supone tomar parte en un evento más grande y profesional.