Capcom está en racha. A pesar de un inicio irregular en la pasada generación, la editora demostró ser una de las compañías más consistentes al final del ciclo de PS4 y Xbox One. Resident Evil salió del olvido, Monster Hunter se abrió paso entre el público general y Street Fighter se encuentra en el mejor momento de su historia. La franquicia de juegos de lucha, que ya tiene casi 35 años, es una de las series de juegos más vendidas del mundo, con más de 45 millones de ventas en el momento de escribir este artículo.

Aunque Street Fighter V tuvo un tropiezo cuando se lanzó por primera vez en 2016 (sobre todo por la escasa oferta de contenidos y un código de red poco fiable), el juego maduró y creció durante los años siguientes, aprovechando las actualizaciones de temporada para evolucionar hasta convertirse en una bestia completamente diferente. Con dos enormes actualizaciones en Arcade Edition y Champion Edition que revolucionaron el juego en 2018 y 2020 respectivamente, Capcom ha demostrado que incluso los diamantes más difíciles de pulir pueden mejorar hasta convertirse en grandes súper ventas.

Pero ¿qué es lo siguiente para el mundialmente famoso juego de lucha? Capcom aún no ha arrojado mucha luz sobre lo que se avecina para la estimada serie, pero hay algunas cosas que sabemos con seguridad sobre lo que viene para el icónico título. En primer lugar, el antiguo jefe de Street Fighter, Yoshinori Ono, ha dejado Capcom. El exuberante director y productor ejecutivo se alejó de la serie después de casi 30 años, pasando con gracia la antorcha a una "nueva generación" de personas para que dirijan el barco que ha gobernado durante casi tres décadas. Ono señaló, con motivo de su marcha, que estaba deseando ver la "nueva marca Street Fighter y cómo se va a expandir".

Por lo tanto, es seguro que se están produciendo cambios. El juego de lucha en 2D ha sido alabado durante mucho tiempo por su capacidad para reinventarse a sí mismo, experimentando con nuevas configuraciones, mecánicas y trucos en cada entrega. Desde la ampliación de los sistemas Super Combo en Alpha hasta la introducción de bloqueos en Street Fighter III, pasando por el replanteo de los contraataques a través de Focus Attacks en Street Fighter IV o la incorporación de la mecánica de venganza V-Gauge en Street Fighter V, Capcom siempre ha conseguido retocar la fórmula lo suficiente como para que cada nueva entrega resulte emocionante... pero familiar.

El lanzamiento

Hot Ryu causó sensación en el lanzamiento de Street Fighter V © Capcom

Pero lo primero es lo primero: Capcom tiene que dar el pistoletazo de salida. "Street Fighter V en su lanzamiento no era un paquete completo", explica Alfonso Martínez " VegaPatch" Pozo, de Giants Gaming . "La experiencia online no era nada buena, y los modos para un jugador no eran suficientes. El juego principal era bastante bueno, pero si 2020 demostró algo en el mundo de los videojuegos es que hay que lanzar el juego cuando está listo. Arreglarlo después es mucho peor a la larga".

Esa es una opinión que comparte el atleta de Red Bull y también competidor profesional de Street Fighter, Adel 'Big Bird' Anouche . "La primera impresión es importante", explica Adel. "Y mentiría si dijera que la primera impresión de Street Fighter V fue buena. El próximo juego debe tener una mejor construcción en el lanzamiento para atraer a nuevos jugadores. A mí no me importaba mucho el contenido que tenía en el lanzamiento porque solo me importaba jugar contra otros jugadores, pero los jugadores nuevos no piensan lo mismo que yo."

Para jugadores competitivos como estos, es esencial que los sistemas en línea estén preparados; los torneos tienden a comenzar relativamente rápido para los juegos de lucha una vez que salen a la luz, y entrenar contra jugadores con habilidades similares (que no necesariamente son locales) es una parte vital del proceso de un profesional.

El netcode y los juegos como servicio han avanzado mucho desde el lanzamiento de Street Fighter V en 2016. Un periodo de pruebas alfa y beta exhaustivo es esencial para sentar unas bases online sólidas para la próxima incorporación de la serie. "Arreglar el código de red es el principal problema", señala VegaPatch. "Si funcionara de otra manera, Street Fighter llegaría a un público mucho mayor. Para el próximo juego, esto es obligatorio". Sin embargo, Street Fighter V le salva el crossplay: tiene que mantenerlo".

A los atletas también les gustaría que se añadieran más sistemas de ayuda en el próximo juego: la idea es que unas herramientas más sólidas ayuden a los jugadores ocasionales a empezar a entender los elementos más avanzados del juego. "Siento que el juego necesita tener un buen tutorial para dar la bienvenida a los principiantes y a los recién llegados al juego", señala Adel. "Por ejemplo, Capcom debería darles una introducción adecuada a los juegos de lucha. Los juegos de lucha nunca han sido populares entre los recién llegados en comparación con otros deportes electrónicos como Dota, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends y demás, así que deben añadir incentivos para que los prinicipantes o jugadores casuales jueguen y se interesen por el género."

Los personajes

Rashid es una de las novedades más destacadas de Street Fighter V © Capcom

Street Fighter V ha hecho un buen trabajo con los nuevos personajes: todas las últimas incorporaciones a la lista han añadido algo de valor a la configuración. A menudo, en los juegos de lucha, los viejos favoritos se mantienen mientras los nuevos personajes se quedan en el camino. Sin embargo, Street Fighter nunca ha sido un juego de costumbres, y cuando Street Fighter III se lanzó en 1997, la serie dejó de lado a todos los personajes recurrentes excepto Ken y Ryu, algo muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Tekken, que recupera un elenco básico de personajes en cada juego.

“Street Fighter es una serie de larga duración y ampliamente reconocida, así que creo que es inevitable introducir algunos personajes clásicos", afirma Daigo "The Beast" Umehara , veterano competidor de Street Fighter en Red Bull y experto en juegos de lucha. "Lo que Capcom hizo con Street Fighter V fue empezar con algunos de esos personajes de la vieja escuela, pero modificando sus habilidades en algo que no habíamos visto antes. Así que creo que esta vez hay muchos enfoques sobre la mesa para los desarrolladores".

"Soy de los que apuestan por los personajes nuevos, sobre todo si pueden hacer cosas completamente nuevas", añade VegaPatch. "Creo que un roster base necesita una mezcla de viejos y nuevos. Street Fighter V hizo un gran trabajo en ese sentido. Estaría muy contento si Capcom volviera a hacer exactamente lo mismo para Street Fighter 6, en cuanto a nuevos personajes".

Hablando de nuevos personajes, VegaPatch tiene algunas ideas sobre cómo deberían adaptarse a un nuevo título. "Creo que crear un conjunto de movimientos completamente nuevo es la mejor manera de introducir nuevos luchadores", responde cuando le preguntamos sobre la llegada de nuevos personajes y los movimientos de los personajes antiguos. "Por ejemplo, Abigail viene de Final Fight, al igual que Hugo, pero se juega de forma completamente diferente; si yo fuera un jugador de Hugo y viera a Abigail haciendo exactamente los mismos movimientos, creo que me enfadaría en plan '¡le han robado movimientos a mi luchador! Los personajes no son solo funciones, hay cierto apego personal a ellos".

Y eso nunca es más evidente que cuando se trata de Adel y Rashid: El personaje principal de Adel (y el personaje que le ayudó a triunfar dentro de la escena) es el recién llegado a Street Fighter V, Rashid; el primer combatiente que representa a Oriente Medio en la serie. "Me encantaría que introdujeran más personajes basados en regiones", explica Adel. "Aunque Rashid es una gran elección y una muy buena incorporación como personaje árabe, solo representa a Oriente Medio, así que me gustaría ver un personaje que también represente al norte de África. Y nunca te puedes equivocar con movimientos y trucos nuevos. Rashid, Laura y Necalli son geniales: Capcom no debe tener miedo de salir de su zona de confort, y eso se nota con estas últimas incorporaciones. Estos personajes son queridos porque son únicos".

Los personajes nuevos -y únicos- son difíciles de equilibrar, y a menudo pueden tardar en mostrar sus verdaderos colores en el meta de un juego: por ejemplo, Fang en Street Fighter V. Este personaje, obsesionado con el veneno, se utiliza mejor cuando inflige daño a lo largo del tiempo (es el segundo personaje de Street Fighter que emplea esta técnica, el primero fue Gen en Street Fighter Alpha 3). A primera vista, se trata de una elección extraña en el mundo de Street Fighter, pero cuatro años después, no cabe duda de que hay un nicho para el excéntrico villano.

El astuto Fang se ha ganado algunos enemigos desde que llegó a la serie © Capcom

"Es una sugerencia mal vista, pero no os olvidéis de Fang, por favor", se ríe VegaPatch cuando le preguntamos a quién le gustaría ver en Street Fighter 6. "O quizás añadir a Phantom, el aprendiz de Fang en su lugar. Y me gustaría mucho volver a ver a Hakan, ¡también era muy divertido!". Así que, entre la mecánica de veneno de Fang y la extraña afición de Hakan a engrasarse y lanzarse contra sus oponentes, no cabe duda de que hay para todos los gustos en Street Fighter. ¿Quién lo iba a decir?

"Me encantaría que volviera Guy", añade Adel. "También me gustaría que volviera C. Viper y Rolento. Esos eran mis principales junto con mis secundarios en Street Fighter IV".

Masato 'Bonchan' Takahashi , de Red Bull, está de acuerdo en que un buen equilibrio entre lo viejo y lo nuevo sería bien recibido por los jugadores profesionales y casuales por igual. "¡La serie Street Fighter tiene una larga historia y quiero ver a los personajes antiguos!", nos dice. "Aunque también me gustaría ver personajes nuevos, así que un reparto al 50% sería ideal".

La mecánica

El V-Trigger ha sido una parte decisiva en la vida de Street Fighter V © Capcom

Los personajes son solo una parte de lo que hace grande a un juego de lucha. Un buen personaje no es nada sin un buen sistema detrás. Street Fighter nunca ha sido una serie que se duerma en los laureles, y los fundamentos de la jugabilidad de cada título sufren un cambio de enfoque y configuración con cada iteración. Street Fighter V eliminó los Focus Attacks que definían gran parte de la experiencia de Street Fighter IV para los jugadores ocasionales, y añadió el V-Gauge y los V-Skills, V-Reversals y V-Triggers.

El V-Gauge y los elementos que se le atribuyen incorporan muchas mecánicas al juego; algunos personajes pueden usar los V-Skills para parar, por ejemplo, mientras que otros pueden repeler proyectiles o dar la vuelta a los combos con devastadores contras. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mucho que le gusta a Capcom meterse bajo el capó y tirar de los cables entre juegos, ¿podemos esperar que muchos de estos elementos que definen el meta se mantengan en Street Fighter 6?

"No creo que sea una obligación, pero sería un cambio bienvenido [ver algunas alteraciones en los medidores, barras de salud, etc.] y me gustaría", dice Adel. “Haría que el juego volviera a ser nuevo, lo que siempre es una buena sensación. En cuanto a los trucos, me encantaría ver una mecánica similar a Focus Attack [de Street Fighter IV] o que volviera el bloqueo, ¡pero eso es una ilusión!"

"Las dos únicas cosas que cambiaría serían un sonido de fondo que anunciara que un jugador tiene suficiente medidor V para activarlo, y un medidor de aturdimiento más grueso", añade VegaPatch. "He conocido a algunas personas que no pueden ver eso de un vistazo; es demasiado fino. El resto funciona muy bien, en mi opinión".

Masato también coincide con la apreciación de VegaPatch, y está deseando que se trabaje en la óptica de la información en pantalla del juego. "No creo que haya un problema con la interfaz de usuario de los medidores, pero la animación para la información basada en el texto, como First Hits y Counter Hits, podría mejorarse para que sea más fácil de leer", explica.

"Creo que Capcom puede asumir muchos desafíos nuevos con Street Fighter porque es una empresa muy grande", añade Daigo. " Siempre y cuando Capcom no se desvíe demasiado de la marca, creo que se les permite tener cierta variedad. Yo, como jugador, cambié mucho con Street Fighter V. Las tácticas que funcionaban en la serie anterior dejaron de funcionar: es un cambio tremendo. Y creo que está bien que Capcom siga haciendo grandes cambios como ese con Street Fighter 6".

Pero ¿qué es lo que a Daigo le gustaría ver de nuevo en Street Fighter 6? Hay mucha historia en la marca Street Fighter, y muchas ideas con las que los desarrolladores han coqueteado en el pasado. "Los lanzamientos Super Street Fighter II Turbo, Guard Crush de Alpha 3 y el sistema Groove de Capcom vs. SNK son los que me vienen a la mente", señala Daigo. "Pero si se ponen en marcha al pie de la letra, no hay evolución. Creo que deberían ir cambiando las cosas. Así que me gustaría que se inspiraran en los sistemas clave de esos juegos e hicieran algo nuevo con ellos".

"No tengo muchas peticiones de personajes, pero creo que añadir el sistema de romper la guardia es una buena idea", dice Masato cuando le preguntamos qué le gustaría ver en el próximo juego de Street Fighter. "Creo que sería más emocionante tener un sistema que debilite la defensa y dé ventaja al ataque, así que tener romper la defensa reforzaría ese punto".

El apoyo

Street Fighter V tenía un gran plantel al final de la tercera temporada © Capcom

Hoy en día, no se lanza un juego de lucha sin más. Antaño, los juegos de lucha de consola solían salir al mercado y, en la mayoría de los casos, ese era el juego que se jugaba en los torneos y en las ligas, y todo quedaba bloqueado hasta el siguiente lanzamiento importante. Ahora, a medida que el modelo de los "juegos como servicio" se infiltra más o menos en todos los rincones del mercado de los juegos, los desarrolladores tienen la oportunidad de sacar actualizaciones significativas con una cadencia predecible. Y eso es música para los jugadores profesionales de Street Fighter.

"Creo que la forma en que Capcom lo está haciendo ahora está bien: un parche al año/temporada no está mal, y creo que es perfecto para mantener el juego en forma", valora Adel.

VegaPatch está de acuerdo, pero también tiene algunas sugerencias sobre lo que le gustaría ver en una nueva entrada de la serie. "Lo que me gustaría ver en Street Fighter 6 es un calendario de actualizaciones consistente: quizá dos parches de equilibrio al año, como en temporadas anteriores". Street Fighter V ha funcionado por temporadas, normalmente añadiendo varios personajes por temporada, mientras que cada nuevo parche retoca el equilibrio. VegaPatch quiere que estos cambios estacionales sean mayores. "De temporada en temporada, Capcom debería cambiar mucho las cosas, y aprovechar la oportunidad del parche de mitad de temporada para mejorar a los personajes que no rinden lo suficiente y solo nerfear los movimientos inservibles. Básicamente, lo que quiero es un juego y un meta completamente nuevos cada temporada, y un arreglo durante la misma".

"Creo que es un equilibrio difícil: si las actualizaciones son demasiado frecuentes, no tienes tiempo de profundizar en ellas; demasiado infrecuentes y el juego se mantiene demasiado estático", explica Daigo. "Dicho esto, creo que las actualizaciones podrían ser más frecuentes de lo que son ahora: una vez cada tres meses, más o menos, me parece adecuado. Las actualizaciones que introducen cambios importantes en la jugabilidad serían problemáticas, pero si aumentaran la frecuencia de las correcciones de errores y de los ajustes más pequeños que tienen un mérito importante y mejoran el juego, me haría feliz como jugador."

Puede sonar drástico, pero eso es más o menos lo que ha estado haciendo Street Fighter V en los últimos cuatro años (aunque no con tanta constancia). "Debo decir que cuando Capcom introdujo los movimientos crush counter y los combos de activación V-Trigger, me parecieron los mayores cambios en el juego, junto con los cambios en los bucles de lanzamiento anteriores a eso", reflexiona Adel. "Esos dos cambios hicieron que el juego cambiara drásticamente".

"El mayor salto de Street Fighter V, creo, fue de la Temporada 2 a la Temporada 3 (Arcade Edition)", añade VegaPatch. "La Temporada 2 era extremadamente salvaje y luego Arcade Edition cambió el juego a lo que es ahora".

"Estos parches cambian el juego, así que lo mantienen fresco para los jugadores", continúa Adel. "Siento que es un juego nuevo cada vez que juego con una nueva actualización, y obviamente los nuevos personajes también acompañan a las actualizaciones". Estas nuevas actualizaciones mantienen las cosas frescas, y a menudo animan a un nuevo grupo de jugadores a que jueguen al juego, lo que es increíblemente útil tanto para las fuentes de ingresos de Capcom, como para la salud de la comunidad activa de Street Fighter. Aunque Daigo cree que conseguir el equilibrio adecuado es complicado.

"Una actualización importante por temporada es probablemente una espera demasiado larga para el jugador medio", señala. "Viéndolo como un jugador profesional competitivo, es algo que hay que agradecer, pero en última instancia el cambio hace que el juego sea más divertido para los jugadores serios, incluidos los profesionales".

La conclusión

Street Fighter V ha construido una base sólida para lo que venga después © Capcom

Street Fighter 6 será sin duda el juego estrella de la nueva generación de consolas. Con una nueva plataforma, y probablemente un plan de apoyo de varios años, el próximo título será uno de los mayores proyectos de Capcom, y el centro de una gran cantidad de recursos del editor. Sin duda, la salida del director Yoshinori Ono de Capcom tendrá un gran impacto en el próximo juego, y lo más probable es que sea un poco diferente a lo que hemos visto antes en la serie.

El próximo juego de lucha tiene la oportunidad de presentar algo realmente especial al mundo, que rompa la brecha entre los jugadores casuales y los competitivos, y que introduzca a toda una nueva generación de jugadores en el colorido y complicado mundo de la comunidad de los juegos de lucha. Empieza a leer tus combos y a practicar tus fireballs, seguro que tendrás un nuevo rival muy cerca de ti.