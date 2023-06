¿Cómo ha sido el camino hasta Street Fighter 6?

Masato ‘Bonchan’ Takahashi One of the world’s very best Street Fighter players.

Tsunehiro ‘Gachikun’ Kanamori One of the world's truly elite Street Fighter players, Japan's Tsunehiro ‘Gachikun’ Kanamori has won a staggering array of titles.

Con Street Fighter 6, quedó claro desde el principio que Capcom había aprendido de sus errores en la gestión del lanzamiento de Street Fighter V. Al principio, no había nada que pudiera causar gran preocupación, bueno, al menos casi nada. Aunque la presentación inicial del juego durante el State of Play de Sony hizo mucho por calmar los temores y las preocupaciones sobre cómo sería el nuevo Street Fighter, el teaser inicial dejaba mucho que desear y no fue muy bien recibido por la mayor parte de la comunidad. Por suerte, los fieles a Street Fighter, como el creador de contenidos Michael 'Rooflemonger' Townsend, no se mostraron demasiado preocupados por ese teaser inicial por el mero hecho de que no mostrara nada importante.

