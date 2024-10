Los controles modernos frente a los clásicos en Street Fighter 6

El truco de los juegos de lucha no está únicamente en la ejecución de los movimientos especiales. Ser capaz de ejecutar un Shoryuken está muy bien, pero la clave está en saber cuándo es el momento adecuado. Si un jugador se conecta a Internet e intenta ganar combates demostrando que puede hacer Shoryukens sin parar, se encontrará rápidamente con un K.O. Lo que deberían haber aprendido es que el momento adecuado para ejecutar un Shoryuken es cuando tu rival salta hacia ti. Como movimiento antiaéreo, el uppercut ascendente del Shoryuken castigará limpiamente a cualquiera que salte hacia ti de forma muy obvia.

Sin embargo, los controles modernos no son determinantes hacia una victoria segura. Para dar cabida a un botón de movimiento especial y facilitar las entradas, hubo que quitar algunos de los movimientos de cada personaje. Como ya se ha dicho, Street Fighter es un juego de lucha de seis botones, cada uno de los cuales corresponde a un puñetazo o patada ligero, medio o fuerte. Al reducirlo a tres botones, se eliminan tres de esos movimientos. Es decir, la mitad de las opciones de ataque del jugador.

Esto puede parecer intrascendente al principio, porque al jugador le resulta más fácil realizar movimientos especiales. Sin embargo, todos esos movimientos de ataque básicos perdidos representan otras formas posibles de ampliar un combo. Los combos son algo más que un divertimento para los jugadores de juegos de lucha: representan un daño sostenido para tu oponente. Alguien no puede atacarte si tú puedes mantener un aluvión incesante de ataques contra él. Con menos movimientos a disposición del jugador, la capacidad de mantener la ofensiva disminuye.

Los controles modernos no han sustituido a los originales. El esquema clásico sigue estando disponible en todo su esplendor, ya que algunas entradas de movimiento son las mismas desde el Street Fighter original de 1987.

