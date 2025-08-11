¿Qué mandos utilizan los mejores jugadores de Street Fighter 6?

Street Fighter 6 sigue siendo uno de los mejores juegos de lucha del mundo desde su lanzamiento en 2023. Con su profundidad estratégica, su amplio elenco de personajes, sus actualizaciones periódicas y su próspera escena competitiva, no ha habido mejor momento para sumergirse en el último título de esta longeva serie.

Gracias a su lanzamiento multiplataforma, puedes lanzarte a la batalla con tu fiel Dual Shock 4 o DualSense, el mando de Xbox o cualquier mando USB que tengas a mano en tu PC, y eso está bien: lo importante es encontrar la mejor forma de jugar, ¡y algunos profesionales pueden convertirse en campeones EVO con un simple mando estándar de PlayStation 1!

Con tantas formas de jugar, echamos un vistazo a algunos de los mejores profesionales de Street Fighter 6 y en qué destacan.

01 Adel “BigBird” Anouche con mando arcade

BigBird es usuario de arcade stick desde hace años © Todd Owyoung/Red Bull Content Pool

Adel “BigBird” Anouche no necesita presentación. El ganador de Red Bull Kumite 2025 es un jugador veterano de arcade stick y, dada la naturaleza de la franquicia de juegos de lucha, es una opción sólida y resistente para dominar Street Fighter 6. “Cuando empecé a jugar, iba a la sala recreativa local y jugaba en la máquina arcade", dice Big Bird en una entrevista para la Esports World Cup. “Desde entonces, nunca he cambiado”.

Street Fighter nació en las salas recreativas, y muchos jugadores profesionales crecieron junto a las máquinas que funcionaban con monedas y que contaban con joysticks precisos y diseños de seis botones. Como resultado, Street Fighter 6 también se conoce como un juego de lucha de seis botones, y muchos mandos arcade comerciales que utilizan los profesionales tienen seis u ocho botones para jugar de forma sencilla, y reasignar esos dos botones adicionales para lanzar o realizar Drive Impact puede mejorar tu juego. Básicamente, con su ADN arcade, usar un mando es casi como fue concebido para jugar.

Lleva un poco de tiempo acostumbrarse si tienes años de experiencia con mandos de juego normales, ya que usar toda la mano en lugar de solo el pulgar para mover a tu personaje se siente diferente, pero poder dedicar cada yema de los dedos a botones muy sensibles (y, lo que es más importante, resistentes) es una ventaja para muchos jugadores.

Los jugadores tienen una preferencia única cuando se trata de mandos © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

El movimiento también puede parecer bastante rígido, en el buen sentido: muchos joysticks incluyen una compuerta restrictora que permite fijar el movimiento del joystick a una forma específica. Ya sea un círculo, un cuadrado o un octágono, todo depende de las preferencias personales, y es otra ventaja de usar un stick arcade.

El tamaño de los joysticks arcade también los convierte en un fascinante lienzo en blanco: con muchas piezas personalizables, desde botones hasta joysticks, y una placa frontal que puede brillar con ilustraciones, muchos profesionales aprovechan la oportunidad que les brinda un joystick arcade para mostrar sus colores, personajes, estilo y personalidad favoritos, o incluso simplemente a sus patrocinadores.

02 Daigo “The Beast” Umehara con un mando Hitbox/sin palanca

Daigo se pasó a los mandos leverless -sin palanca- © Meg Meyer/Red Bull Content Pool

Los mandos sin palanca han causado sensación desde que aparecieron en escena hace unos años, y muchos profesionales los han adoptado por la misma razón que muchos profesionales utilizan los mandos arcade normales: entradas más rápidas.

Daigo “The Beast” Umehara , leyenda de Street Fighter desde hace mucho tiempo, lleva utilizando un Hitbox desde 2019, y el veterano ha dejado de usar un mando y ha elogiado la eficiencia del controlador en comparación con un mando. Dice que se adapta a cualquier personaje, independientemente de su índole, ya que en esencia es muy rápido.

Mientras que el lado derecho del mando es muy similar al de un mando arcade normal, con entre seis y ocho botones, el lado izquierdo es diferente, tal y como indica su nombre “sin palanca”, pues no hay joystick (o palanca), sino que las cuatro direcciones de movimiento se han convertido en botones individuales, lo que permite pulsar las direcciones y mover las entradas con facilidad.

En lugar de ser una única forma de moverse, como el pulgar en un d-pad o toda la muñeca moviendo una palanca, los dedos pueden pulsar diferentes direcciones, lo que esencialmente acelera el proceso. Sin embargo, para que sea legal en los torneos, los hitboxes deben estar equipados con un dispositivo de corrección de entradas llamado SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions), lo que significa que si pulsas dos direcciones a la vez, el mando solo envía una al juego. Las reglas del Capcom Pro Tour dictaminan que las entradas en direcciones opuestas deben dar como resultado el envío de una neutral al juego, y muchos de estos mandos se ajustan a estas reglas.

Es una sensación diferente, y su velocidad ha sido criticada por muchos como “trampa”, pero la escena ha acogido el mando, y la diversidad de formas diferentes de jugar no es más que una bendición.

03 MenaRD con DualSense

MenaRD hace que un mando normal parezca la elección de un campeón © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

Saul “MenaRD” Mena II , dos veces campeón de la Capcom Cup y tres veces ganador de EVO, demuestra que no hace falta derrochar para convertirse en un ganador. MenaRD ha demostrado que se puede llegar lejos solo con el mando que viene con la consola, habiendo causado sensación con el Dual Shock 4 en PlayStation 4 antes de pasarse al DualSense con PlayStation 5.

El mando predeterminado de Sony tiene un diseño que se remonta a hace casi 30 años, con cuatro botones frontales en el lado derecho, cuatro gatillos superiores, un d-pad bajo el pulgar y dos sticks analógicos. Mientras que la mayoría de los jugadores utilizarán el d-pad para moverse e introducir movimientos, algunos usarán el stick analógico para movimientos que requieran carga de movimiento, mientras que otros incluso lo usarán para moverse y punto.

Con el movimiento justo bajo el pulgar, y una gama de ataques a tu disposición dependiendo de cómo sujetes el mando, el DualSense que viene con tu PS5 puede ser una forma igualmente válida de luchar. De hecho, MenaRD hace que casi parezca tocar música por la forma tan fluida y relajada que tiene de manejar el mando, sobre todo al pulsar los gatillos superiores.

El mando de la consola es todo lo que MenaRD necesita para ganar © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

Al ser un juego de seis botones, el DualSense sólo tiene cuatro botones frontales, por lo que sin duda tiene algunas asignaciones adicionales configuradas en esos gatillos. La libertad que ofrece SF6 para establecer distintas asignaciones significa que puedes hacer que casi cualquier mando funcione para ti, sólo tienes que configurarlo a tu gusto.

04 Tu juego, tu elección, tu estilo

¿Qué mando te funciona mejor? © Joe Brady/Red Bull Content Pool

Cómo juegues a Street Fighter 6 es una elección personal y es lo único que puedes hacer. Con tantas opciones diferentes y opciones dentro de esas opciones, hay multitud de capas que tienes que desentrañar. No obstante, cada forma de jugar puede adaptarse a ti, y lo mejor que puedes hacer es probarlas.

Si alguna vez has tenido la tentación de probar un joystick arcade, ahora es el mejor momento, con tantas opciones disponibles en el mercado. Si te interesa jugar sin palanca, también están en el punto de mira y ofrecen muchísimas opciones.

En definitiva, la elección es suya.