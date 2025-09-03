Después de tres décadas, Street Fighter sigue siendo la franquicia de juegos de lucha más emblemática del mundo. Sigue siendo el título estrella del principal torneo de juegos de lucha, Evo, que cuenta con millones de jugadores en todo el mundo y ha dejado una huella indeleble en la cultura pop. Pero tras 30 años de secuelas, spin-offs y versiones -muchas de las cuales se concentraron en los "años gloriosos” de los 90-, puede resultar una serie abrumadora de explorar.

Los fans más veteranos han tenido que asistir a la lenta evolución del género, a veces con alguna que otra decepción, y las numerosas versiones de Street Fighter II han sido un punto débil para muchos de ellos. En el año 2025, Capcom se ha adaptado a los tiempos y ahora nos ofrece grandes actualizaciones en forma de DLC, un paso positivo a los ojos de la mayoría de los fans. Aun así, esta rica historia nos da toneladas de títulos que explorar, cada uno de los cuales ofrece una visión única del crecimiento de esta influyente serie.

Así que si quieres explorar el extenso mundo de Street Fighter, hemos seleccionado los 10 juegos más destacados que puedes jugar ahora mismo.

01 Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Aunque Street Fighter V acabó ganando un gran número de adeptos, al principio fue criticado por muchos fans debido a los numerosos problemas que sufrió en su lanzamiento. Street Fighter 6, sin embargo, no tuvo esos problemas. Desde que salió a la venta el año pasado, el juego ha sido acogido de inmediato como un retorno a la forma de la venerable franquicia, que combina un aspecto visual vibrante con un combate preciso y sensible. El juego también presenta un esquema de control accesible y simplificado que consigue ser una introducción equilibrada para los nuevos jugadores sin trivializar el alto techo de habilidad del juego. Además de los modos principales que los fans esperaban, su sólido modo historia, World Tour, ofrece una celebración de todo Street Fighter, repleta de numerosos contenidos secundarios. También ofrece la mejor experiencia online de Street Fighter hasta la fecha. Su netcode garantiza partidas fluidas y sin retrasos, incluso entre continentes. Years 1-2 Fighters Edition es la versión más recomendable, ya que incluye ocho nuevos personajes desde el primer momento y te ofrece la experiencia Street Fighter 6 completa (al menos hasta que lleguen los personajes de Year 3). Si eres un novato en Street Fighter, este nuevo título es el mejor punto de partida.

02 Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Street Fighter II: The World Warrior fue el juego que inició la moda de la lucha ‘uno contra uno’ y devolvió la fe a la debilitada industria de las máquinas recreativas, pero no lo hemos incluido en esta lista. ¿Por qué? Porque gracias a la insistencia de Capcom en lanzar una nueva actualización casi cada año, existe una versión mucho mejor en forma de Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, un título de 2003 para PlayStation 2 que utiliza Super Street Fighter II Turbo como base, pero que permite jugar con múltiples versiones de cada personaje extraídas de las cinco iteraciones anteriores del juego. Aunque en un principio era una exclusiva para consolas domésticas, Capcom lo trasladó retroactivamente a los salones recreativos, convirtiéndolo en la sexta y última versión para máquinas recreativas de Street Fighter II, y quizá en la versión definitiva para cualquier aficionado que se precie.

03 Street Fighter Alpha 3

Para demostrar que nunca hay demasiadas subseries de Street Fighter, Capcom lanzó Street Fighter Alpha (Zero en Japón) a mediados de los 90, que actuaba como precuela del juego original de 1987. Ryu, Ken y Chun-Li, entre otros, han rejuvenecido notablemente, y el juego tiene un estilo visual llamativo y anime que lo distingue del sombreado semirrealista de Street Fighter II. Street Fighter Alpha 3 es sin duda el punto álgido de esta serie, ya que añade un montón de personajes favoritos de los fans (incluido todo el elenco de Street Fighter II, lo que hace que la precuela sea aún más confusa) y perfecciona mecánicas como los super especiales, los contraataques y los combos. Existen magníficos ports para Sega Dreamcast y Saturn, este último exclusivo de Japón.

04 Street Fighter: The Movie

Perdónanos, pero hemos incluido esta pésima adaptación de la película de Hollywood de 1995 simplemente porque creemos que deberías jugarla para ver lo malo que puede ser un juego de Street Fighter. No confundir con el juego de arcade del mismo nombre (que es un poco menos ridículo), Street Fighter: The Movie se lanzó para Sony PlayStation y Sega Saturn en 1995 y cuenta con actores digitalizados de la propia película, un truco robado a Mortal Kombat. Aunque la mecánica principal está basada en Street Fighter II Turbo -hasta la inclusión de movimientos super especiales-, algo ha fallado en la ejecución. La ralentización hace acto de presencia en todo el juego, lo que echa por tierra la sincronización instintiva que forma parte integral de la experiencia. Los efectos visuales son terribles para los estándares modernos -lo eran en 1995, para ser sinceros- y las secuencias de vídeo a cámara completa que cierran la acción sólo sirven para recordar lo mala que era la película de Jean-Claude Van Damme. Un momento fascinante en la historia de los videojuegos, y un recordatorio de lo geniales que son, en comparación, los verdaderos juegos de Street Fighter.

05 Street Fighter III: 3rd Strike

Tras el increíble éxito de Street Fighter II, era casi inevitable que tuviéramos una tercera secuela “propiamente dicha”, pero Capcom hizo esperar a los fans durante bastante tiempo antes de ofrecer Street Fighter III. Fiel a su estilo, la compañía lanzó diferentes iteraciones del mismo juego con nuevas características y personajes adicionales; 3rd Strike de 1999 es la versión final del juego y, en general, se considera la mejor. El punto fuerte de Street Fighter III es su asombrosa suavidad de animación y su profunda mecánica, que ofrece una experiencia más táctica basada en la sincronización y los contraataques. Para muchos seguidores de la franquicia, esta entrega representa la cima de Street Fighter.

06 Street Fighter EX Plus Alpha

Aunque Capcom hizo un trabajo encomiable al mantener la serie Street Fighter firmemente arraigada en el mundo 2D, experimentó con un enfoque tridimensional durante la época de la PlayStation de 32 bits. Puede que Street Fighter EX Plus Alpha tenga un nombre absurdo -y, sinceramente, no es un juego de lucha en 3D, sino un juego de lucha en 3D limitado a dos planos de movimiento-, pero conserva todo lo que hace tan atractiva a la franquicia. Puede que los luchadores poligonales carezcan del carácter expresivo de sus homólogos en 2D, pero la animación es excelente y los efectos de iluminación sorprendentemente eficaces. Comparado con los a menudo lentos Tekken y Soul Edge, este spin-off resultó refrescante y diferente en su momento, y podría decirse que sentó las bases de títulos como Street Fighter IV y V.

07 Capcom Vs. SNK 2

En los años 90, Capcom y SNK eran rivales acérrimos. Ambas lucharon por la supremacía del género de la lucha uno contra uno tras el lanzamiento de Street Fighter II, y SNK le siguió con títulos como Samurai Shodown, Fatal Fury, Art of Fighting y King of Fighters -este último llegó a ser brevemente más popular que los propios esfuerzos de Capcom en los salones recreativos japoneses-. Nadie creía que las dos empresas fueran a colaborar, pero eso es exactamente lo que ocurrió en 2000 con el lanzamiento de Capcom Vs. SNK. Si este lanzamiento sísmico fue bien recibido, su secuela de 2001 fue aún mejor, mezclando sprites en 2D con impresionantes fondos en 3D.

08 Ultra Street Fighter IV

Capcom dio la espalda a la serie Street Fighter durante la mayor parte de la década de 2000, optando en su lugar por potenciar sus otras propiedades. Sin embargo, en 2008 llegó el momento de revivirla, y eso es exactamente lo que hizo Street Fighter IV. Aunque mantuvo los dos planos de movimiento, todo lo que aparecía en pantalla estaba renderizado en gloriosos 3D. El elenco de Street Fighter II original regresó junto con algunas caras nuevas y otros favoritos de la serie, y Super Street Fighter IV de 2010 continuó la tradición de Capcom de lanzamientos iterativos. A pesar de tener más de una década, sigue siendo una de las mejores entregas de toda la saga.

09 Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Cuando Capcom decidió fusionar el mundo de Street Fighter con Marvel's X-Men en 1996, creó un nuevo subgénero centrado en un campo de juego más amplio y en la posibilidad de etiquetar a otros luchadores durante la batalla. El reciente Marvel Vs. Capcom: Infinite es la culminación de este concepto, pero para muchos fans es el segundo título de Marvel Vs. Capcom —que llegó a las recreativas en el año 2000 y posteriormente fue portado a Sega Dreamcast— el que sigue siendo la cúspide de la franquicia. Este juego, que ofrece combates de tres contra tres con la friolera de 56 personajes seleccionables de los mundos de Marvel y Capcom, ha pasado a la historia como uno de los juegos de lucha más divertidos de todos los tiempos, y posteriormente fue portado a PlayStation 3 y Xbox 360 como título descargable.

10 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Aunque controvertida, creemos que esta polémica entrega tiene un mérito único dentro de la estirpe de Street Fighter. A primera vista, Ultra Street Fighter II es poco más que una versión reeditada de Super Street Fighter II HD Remix, un título descargable de 2008. Si bien es cierto -y el modo exclusivo "Way of the Hado", con su acción controlada por movimiento, es un insulto a todo lo relacionado con Street Fighter-, Nintendo Switch es quizá la plataforma ideal para este tipo de juegos. Gracias a los mandos desmontables, puedes llevarte la lucha a cualquier parte y organizar un combate improvisado siempre que encuentres un rival dispuesto. El juego ha tenido buenas ventas en la consola de Nintendo, lo que sugiere que, a pesar de ser un lanzamiento más bien flojo, el mundo de los videojuegos sigue teniendo mucho amor por esta franquicia clásica.