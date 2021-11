Cuando una franquicia de videojuegos llega a la edad de 34 años es más que evidente que habrá acumulado una buena selección de juegos imprescindibles, y Street Fighter de Capcom tiene más entregas que la mayoría como consecuencia de que la editora sacó secuelas, spin-offs y numerosas repeticiones menores durante los gloriosos años 90.

Aunque esta constante cinta transportadora de juegos puede haber molestado a los sufridos padres que tenían que pagar la cuenta cada vez que una nueva versión de Street Fighter II llegaba a las tiendas, nos dio la fascinante evolución de todo un género, y hemos seleccionado 10 de los juegos y spin-offs más notables de Street Fighter para que eches un vistazo.

01 Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Street Fighter II: The World Warrior puede haber sido el juego que inició la moda de los combates uno contra uno y devolvió la fe a la mermada industria de las máquinas recreativas, pero no lo hemos incluido en esta lista. ¿Por qué? Porque gracias a la insistencia de Capcom en lanzar una nueva actualización casi cada año, existe una versión mucho mejor en forma de Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, un título de 2003 para PlayStation 2 que utiliza Super Street Fighter II Turbo como base, pero que permite jugar con múltiples versiones de cada personaje extraídas de las cinco entregas anteriores del juego. Aunque en un principio era un juego exclusivo para consolas domésticas, Capcom lo trasladó retroactivamente a las recreativas, convirtiéndolo en la sexta y última versión de Street Fighter II para máquinas ‘coin-op’, y quizás la versión definitiva para cualquier fan que se precie.

02 Street Fighter Alpha 3

Para demostrar que nunca hay demasiadas subseries de Street Fighter, Capcom lanzó Street Fighter Alpha (Zero en Japón) a mediados de los 90, que actuaba como una precuela del juego original de 1987. Los miembros del reparto que regresan -como Ryu, Ken y Chun-Li- tienen un aspecto notablemente más joven, y el juego luce un estilo visual llamativo y anime que lo diferencia del sombreado semi realista visto en Street Fighter II. Street Fighter Alpha 3 es, sin duda, el punto álgido de esta serie, ya que añade un montón de personajes favoritos de los fans (incluido todo el reparto de Street Fighter II, lo que hace que la precuela sea aún más confusa) y perfecciona mecánicas como los súper especiales, contras y combos. Existen magníficos puertos para Sega Dreamcast y Saturn, siendo este último exclusivo para Japón.

03 Street Fighter: The Movie

Street Fighter: The Movie © Capcom

Perdónanos, pero hemos incluido esta pésima adaptación de la película de Hollywood de 1995 simplemente porque creemos que deberías jugarla para ver lo malo que puede ser un juego de Street Fighter. No hay que confundirlo con el juego de arcade del mismo nombre (que es un poco menos ridículo), Street Fighter: The Movie salió a la venta para Sony PlayStation y Sega Saturn en 1995 y cuenta con actores digitalizados de la propia película, un truco robado a Mortal Kombat. Aunque la mecánica principal está basada en Street Fighter II Turbo -hasta la inclusión de movimientos súper especiales-, algo salió mal en la ejecución. La ralentización hace acto de presencia en todo momento, lo que dificulta la sincronización instintiva que forma parte de la experiencia. Los efectos visuales son terribles para los estándares modernos -lo eran en 1995, para ser sinceros- y las secuencias de vídeo en movimiento que cierran la acción solo sirven para recordar lo mala que era la película de Jean-Claude Van Damme. Un momento fascinante en la historia de los videojuegos, y un recordatorio de lo grandes que son los verdaderos juegos de Street Fighter en comparación.

04 Street Fighter III: 3rd Strike

Después del increíble éxito de Street Fighter II, era casi inevitable que tuviéramos una tercera secuela "propiamente dicha", pero Capcom hizo esperar a los fans durante bastante tiempo antes de ofrecer Street Fighter III. Fiel a su estilo, la compañía lanzó diferentes iteraciones del mismo juego principal con nuevas características y personajes adicionales que los diferenciaban; 3rd Strike de 1999 es la versión final del juego y se considera generalmente como la mejor. El punto fuerte de Street Fighter III es su asombrosa suavidad de animación y su profunda mecánica, que ofrece una experiencia más táctica basada en la sincronización. Para muchos seguidores de la franquicia, esta entrega representa la cumbre de Street Fighter.

05 Street Fighter EX Plus Alpha

Aunque Capcom hizo un trabajo encomiable al mantener la serie Street Fighter firmemente arraigada en el mundo de las 2D, experimentó con un enfoque en 3D durante la era de la PlayStation de 32 bits. Puede que Street Fighter EX Plus Alpha tenga un nombre absurdo -y, para ser sinceros, no es realmente un juego de lucha en 3D, sino un juego de lucha en 3D limitado a dos planos de movimiento-, pero conserva todo lo que hace que la franquicia sea tan atractiva. Puede que los luchadores carezcan del carácter expresivo de sus homólogos en 2D, pero la animación es excelente y los efectos de iluminación son sorprendentemente eficaces. En comparación con los a menudo lentos Tekken y Soul Edge, este spin-off resultó refrescante y diferente en su momento, y podría decirse que sentó las bases de títulos como Street Fighter IV y V.

06 Capcom Vs. SNK 2

En los años 90, Capcom y SNK eran rivales acérrimos. Ambas lucharon por la supremacía del género de la lucha uno contra uno tras el lanzamiento de Street Fighter II, y SNK le siguió con títulos como Samurai Shodown, Fatal Fury, Art of Fighting y King of Fighters, este último llegó a ser brevemente más popular que los propios títulos de Capcom en los salones recreativos japoneses. Nadie creía que las dos empresas fueran a colaborar, pero eso es exactamente lo que ocurrió en el año 2000 con el lanzamiento de Capcom Vs. SNK. Si este lanzamiento radical fue bien recibido, su secuela de 2001 fue aún mejor, mezclando sprites en 2D con impresionantes fondos en 3D.

07 Ultra Street Fighter IV

Capcom dio la espalda a la serie Street Fighter durante la mayor parte de la década de los 2000, inclinándose por sus otros géneros. Sin embargo, en 2008 llegó el momento de un renacimiento, y eso es exactamente lo que ofreció Street Fighter IV; aunque conservó los dos planos de movimiento, todo lo que aparecía en pantalla se representaba en imágenes 3D. Los luchadores del Street Fighter II original regresaron junto con algunas caras nuevas y otros favoritos de la serie, y el Super Street Fighter IV de 2010 continuó la tradición de Capcom de lanzamientos iterativos. A pesar de tener casi una década de antigüedad, sigue siendo una de las mejores entregas de todo el linaje.

08 Street Fighter V

Street Fighter V no tuvo el mejor lanzamiento de la serie, ya que Capcom retuvo ciertos modos y características hasta meses después del lanzamiento. Sin embargo, las profundas mecánicas del título, su agradable jugabilidad y su comunidad competitiva online han hecho que se haya ganado el favor de los fieles de Street Fighter, y que siga creciendo y desarrollándose con el paso del tiempo.

09 Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Cuando Capcom decidió mezclar el mundo de Street Fighter con los X-Men de Marvel en 1996, creó un nuevo subgénero que se centró en un campo de juego más elevado y en la posibilidad de añadir a otros luchadores durante la batalla. En 2018, Marvel Vs. Capcom: Infinite fue la culminación de este concepto, pero para muchos fans es el segundo título de Marvel Vs. Capcom -que llegó a los salones recreativos en el año 2000 y posteriormente se trasladó a la Sega Dreamcast-, y sigue siendo la cumbre de la franquicia. Este juego, que ofrece combates de tres contra tres con la friolera de 56 personajes seleccionables de los mundos de Marvel y Capcom, se ha convertido en uno de los juegos de lucha más divertidos de todos los tiempos, y posteriormente fue adaptado a PlayStation 3 y Xbox 360 como título descargable.

10 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

La entrada más reciente de Street Fighter es quizás una de las más controvertidas; a primera vista, Ultra Street Fighter II es poco más que una versión reinventada de Super Street Fighter II HD Remix, un título descargable de 2008. Si bien esto es cierto -y el modo exclusivo "Way of the Hado", con su acción controlada por movimiento, es un insulto a todo lo relacionado con Street Fighter-, la Nintendo Switch es quizás la plataforma ideal para este tipo de juegos. Los mandos desmontables hacen que puedas llevarte el combate a cualquier parte, y celebrar un torneo improvisado siempre que encuentres un rival dispuesto. El juego se ha vendido bien en la consola de Nintendo, lo que sugiere que, a pesar de ser un lanzamiento bastante flojo, el mundo de los videojuegos sigue teniendo mucho amor por esta franquicia clásica.