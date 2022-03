Capcom celebró el final de la temporada 2021 de Street Fighter V

No Neutral 5v5

El primer día de las finales de temporada comenzó con una acalorada batalla por equipos entre los presentadores del programa de entrevistas No Neutral, Brian "Brian_F" Foster y Rob "RobTV" Burney.

Para algunos jugadores profesionales, el primer día de las batallas regionales ofreció una oportunidad de redención. Para otros, la prueba de que sus victorias en el CPT no fueron una casualidad. En Sudáfrica, Jabhi "Jabhim" Mabuza propinó a Billy "BillyDate" Mulaudzi una aplastante derrota con su dominio de Chun Li y recuperó su puesto en la cima. En la zona de Europa del Este/Rusia, el nuevo personaje del ruso Jamie_TTM, Luke, resultó ser demasiado para Alexander "Papoi" Papoi.

Sin embargo, el australiano Travis Styles utilizó de forma impecable el movimiento especial Tap de Balrog y eliminó a su oponente y compatriota Pahnda de la competición, mientras que el chino DingChunQui demostró que su victoria fue realmente sencilla al derrotar a Hanqiang 'Joeyangho' Gan. En el sudeste asiático, Oswald (Tjie Wai Kit) puso en su sitió a Quan 'IamChuan' Ban y le eliminó. Aunque Frozen trató de idear una estrategia diferente para derrotar a NeroTheBoxer, no pudo detener la embestida de este último a base de Balrogs y cayó de nuevo al segundo puesto.

La siguiente tanda de partidos tuvo algunos de los resultados más impactantes de la semana. A pesar del dominio de Houmaid 'Takamura' Rabie en su primer encuentro CPT, Muhammed 'Momi' Berk, de Europa Occidental, volvió con más fuerza y derrotó al usuario de Satsui No Hadou para proclamarse campeón con un contundente 5-0.

La acción que siguió fue igual de apasionante. El combate entre Sim "NL" Gun y Lee "Infiltration" Seon-woo fue el más reñido de la noche, ya que NL tuvo más de un par de oportunidades para sellar el acuerdo, pero no pudo cerrarlo contra Infiltration, lo que dio a este último la victoria para Asia Oriental. Por último, pero no por ello menos importante, Reino Unido/Irlanda fue una prueba de hombre contra máquina, ya que el extraordinario Falke Kim-Philippe "The4Philzz" Badiabio se enfrentó al robótico DC "Infexious" Coleman, que carece de emociones. Al cabo de unos cuantos asaltos, quedó claro que Infexious había encontrado debilidades en el plan de juego de The4Philzz al reclamar la corona para la región.

