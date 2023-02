Sunni comparte 5 consejos para batallas de breaking 1v1

9 things you need to know about B-Boy Sunni

Entiende lo que tienes que ofrecer y hazlo bien. No intentes ser otra persona, porque eso nunca funciona. Tu personalidad tiene que reflejarse en tu baile, no la de otra persona.

No puedes hacer la misma ronda que podría haberte ganado una batalla contra otro bailarín antes. Hay diferentes estilos y diferentes personajes para cada bailarín. Tienes que combatir y contrarrestar el estilo de tu oponente en esa batalla en particular. Así que, cuando estés luchando, asegúrate de no pensar solo en la música y en los jueces, sino también en tu oponente y en cómo vas a contrarrestarlo.

