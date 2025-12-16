Kalle Rovanperä afronta un nuevo desafío: la Super Formula

La Super Formula es lo más parecido a la Fórmula Uno fuera del Campeonato del Mundo y, para el bicampeón del mundo de rally Kalle Rovanperä , el camino más directo hacia la cúspide del automovilismo. Esta competición es la máxima categoría de monoplazas en Japón, por encima de las competiciones nacionales de F3 y Super GT. El rendimiento de sus coches está incluso más cerca del de un F1 que del de la F2, el campeonato oficial de promoción.

01 ¿Qué es la Super Formula?

La Super Formula es el máximo nivel del automovilismo en Japón. Se trata de una categoría de monoplazas en la que 22 pilotos compiten con coches de prestaciones prácticamente idénticas. Gracias a sus elevados niveles de carga aerodinámica, estos vehículos alcanzan velocidades vertiginosas, lo que convierte a la serie en una de las más rápidas y competitivas del mundo. Desde hace décadas atrae a algunos de los mejores pilotos, tanto japoneses como internacionales, incluido Michael Schumacher. De la parrilla actual de la F1, Liam Lawson y Pierre Gasly se quedaron a las puertas del título de Super Formula antes de dar el salto a la Fórmula Uno, y el campeón vigente es el piloto del Red Bull Junior Team Ayumu Iwasa.

El campeón del mundo de rally Rovanperä se incorpora a la categoría para adaptarse plenamente a las carreras en circuito. Tras conquistar los títulos mundiales de 2022 y 2023, Rovanperä se tomó un tiempo para probar el drifting antes de regresar a los rallies y lograr un tercer campeonato del mundo. Ahora, el ambicioso finlandés ha tomado la audaz decisión de abandonar el WRC para iniciar una carrera en monoplazas. En 2026 competirá en la Super Formula con el objetivo último de llegar a la Fórmula Uno.

“Tengo muchas ganas de exigirme al máximo cuando empiece desde una hoja en blanco” Kalle Rovanperä

02 Qué hace que la Super Formula sea tan rápida (y tan respetada)

Como la categoría de carreras de fórmula más importante y rápida de Japón, la Super Formula es un escaparate del mejor automovilismo japonés y una de las pruebas más exigentes de habilidad al volante en el mundo. Pero también es un duelo entre dos gigantes de la automoción, Toyota y Honda, que poseen la mitad de los circuitos donde se disputan 10 de las 12 carreras. La rivalidad es feroz, con muchos pilotos formados por las propias marcas y promovidos a través de las distintas categorías nacionales de monoplazas, el Super GT y la Super Formula Lights.

La mayoría de estos circuitos nacieron como pistas de pruebas diseñadas para llevar los nuevos coches al límite, lo que convierte cada cita en un examen de aceleración a fondo, agarre y paso por curva. Aunque las unidades de potencia entregan una potencia similar, en torno a los 550 CV —la mitad que un F1—, los coches cuentan con una aerodinámica orientada a maximizar la carga y con enormes neumáticos Yokohama que generan un agarre mecánico excepcional, permitiendo velocidades muy altas y tiempos por vuelta muy bajos.

03 Una breve historia de la Super Formula

La Super Formula es la última evolución del All-Japan Formula 2000, que comenzó en 1973. Desde entonces se ha reinventado como All-Japan Formula Two, Formula 3000, Formula Nippon y, finalmente, Super Formula. Desde 1973, el objetivo del campeonato ha sido ser la máxima categoría nacional para pilotos y equipos japoneses. Como no existen diferencias en el rendimiento de coches, neumáticos o motores, el resultado depende del talento del piloto y de la estrategia del equipo.

El nivel de la competición es altísimo, y numerosos pilotos de talla mundial demostraron allí su valía antes de llegar a la F1, incluido el primer piloto japonés a tiempo completo en la Fórmula Uno, Satoru Nakajima, y el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. Otros nombres destacados son Aguri Suzuki, Takuma Sato y, más recientemente, Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne y Liam Lawson. Felix Rosenqvist, Álex Palou y Patricio O’Ward compitieron allí antes de dar el salto a la IndyCar en Estados Unidos.

“Hay una razón por la que envían a los pilotos aquí, y es porque el campeonato tiene un nivel altísimo y los coches son mucho más rápidos que cualquier otra cosa en Europa fuera de la Fórmula Uno. Realmente cierra la brecha" Liam Lawson

04 ¿Cómo se compara la Super Formula con la F1 y la IndyCar?

Un F1 supera al Super Formula SF23 en velocidad punta, aceleración y frenada, pero es considerablemente más sofisticado (y caro). Sin embargo, la normativa de la F1 limita la aerodinámica, ya que el campeonato se centra en motores híbridos más duraderos, eficientes y potentes, además de fomentar los adelantamientos y la lucha rueda a rueda. Aunque el SF23 solo tiene 550 CV, su elevada carga aerodinámica, su bajo peso y los compuestos de neumáticos más blandos permiten aceleraciones y velocidades en curva increíbles, muy cercanas a las de la F1.

El único circuito que comparten ambas categorías es Suzuka, donde la vuelta más rápida de la historia es 1:26.983, lograda por Max Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Japón de 2025. El récord de carrera es 1:30.965, establecido por Andrea Kimi Antonelli en esa misma cita. El mejor tiempo absoluto en Super Formula es el 1’34.442 de Nick Cassidy en 2020, aproximadamente 3,5 segundos más lento por vuelta.

Las velocidades punta y la potencia de la F1 en 2026 aún están por confirmar, pero los actuales motores híbridos generarán la mitad de su potencia gracias al nuevo elemento MGU-K.

La IndyCar es una comparación más compleja, pero en ambas categorías el chasis lo construye Dallara, lo que ayuda a igualar el terreno de juego. Diseñado para soportar las carreras en óvalos, el IndyCar es mucho más pesado y ligeramente más lento de acelerar, pero supera tanto a la Super Fórmula como a la F1 en óvalos.

Series: Formula One (hasta 2025) Formula One (2026) Super Formula IndyCar Unidad de potencia: 1.6L V6 turbo hybrid 1.6L V6 turbo hybrid 2.0L turbo I4 2.2L V6 twin-turbo Caballos Más de 1000cv Acerca de 1000cv 550cv 750cv Sistema híbrido Full hybrid system 50/50 ICE/electric N/A Light hybrid assist Velocidad máx. 350km/h 355km/h 320km/h 370km/h (óvalos) 300km/h (carretera) Peso 798kg 768kg 677kg 767kg (óvalos) 771kg (carretera) Longitud 5.6m 5.4m 5.2m 5.2m Ancho 2m 1.9m 1.9m 1.9m Altura 0.95m 0.95m 0.96m 1.2m

05 ¿Cuál es el formato del campeonato de Super Formula?

El calendario de la Super Formula cuenta con siete fines de semana de competición en cinco circuitos exigentes: Suzuka, Fuji Speedway, Motegi, Autopolis y Sportsland SUGO. Cinco de esos fines de semana son dobles, con dos carreras además de entrenamientos y clasificación. La distancia de carrera suele ser de 250 km e incluye al menos una parada obligatoria, ya que los pilotos deben utilizar tanto el compuesto medio como el blando.

Se otorgan puntos tanto en la clasificación como en las carreras. En la sesión clasificatoria, hay tres puntos para la pole, dos para la primera fila y uno para la tercera posición. El ganador de la carrera suma 20 puntos, el segundo 15, el tercero 11, y se reparten puntos hasta la décima posición.

06 El calendario de la Super Formula 2026

El calendario de esta temporada consta de 12 carreras, incluidas cinco citas dobles, con Autopolis y Sugo como únicos fines de semana de carrera única.

Circuito Fecha Mobility Resort Motegi 3-5 abril Autopolis Speedway 24-26 abril Suzuka Circuit 22-24 mayo Fuji Speedway 17-19 julio Sportsland Sugo 7-9 agosto Fuji Speedway 9-11 octubre Suzuka Circuit 20-22 noviembre

07 ¿Cómo son los circuitos de la Super Formula?

Suzuka: Un circuito legendario para los aficionados a la F1, escenario de duelos y triunfos de leyendas como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Max Verstappen. La Super Formula lo visitará dos veces durante la temporada para disputar cuatro carreras, y suele ser donde se decide el título. Diseñado por John Hugenholtz, es un trazado de 5,8 km en forma de ocho, estrecho para los estándares actuales, lo que dificulta los adelantamientos. Con su combinación de horquillas y curvas rápidas, ofrece una prueba completa para los pilotos, y la famosa curva 130R premia a los más valientes.

Fuji Speedway: Famoso por haber acogido el primer Gran Premio de Japón de F1, donde James Hunt se proclamó campeón. Desde entonces ha sido profundamente remodelado por Hermann Tilke y alberga las 6 Horas de Fuji, una prueba emblemática del Mundial de Resistencia, además de una cita del campeonato de drifting D1. El circuito de 4,5 km cuenta con una larga recta principal, curvas rápidas como la 300R y una sección técnica en subida que pone a prueba todas las habilidades.

Mobility Resort Motegi: Antiguamente Twin Ring Motegi, es la casa del MotoGP japonés y el escenario de tres victorias de Marc Márquez, con las que selló sus títulos mundiales en 2014, 2016 y 2018. Motegi también acogió la primera carrera de IndyCar en Japón, disputada en su óvalo. La Super Formula utiliza el trazado mixto de 4,7 km, diseñado por Honda como pista de pruebas. El principal punto de adelantamiento será la horquilla de la curva 11, justo antes de la enorme recta trasera.

Autopolis Speedway: Propiedad de Kawasaki, Autopolis, en la isla de Kyushu, es el circuito más remoto del calendario y el situado a mayor altitud, a 3 km sobre el nivel del mar. Con su característica Roller Coaster Straight, los cambios de elevación superan los 50 metros a lo largo de este trazado de 4,6 km, que también incluye curvas complejas, dos horquillas y un primer sector rápido.

Sportsland Sugo: Otra pista de pruebas, Sportsland Sugo, propiedad de Yamaha, tiene solo 3,7 km de longitud, pero con cambios de elevación aún más pronunciados, de hasta 70 metros. Comienza con una primera mitad técnica y cuesta abajo con curvas de velocidad media, seguida de una segunda mitad más rápida y fluida, con una curva final peraltada (110R) que conduce de vuelta cuesta arriba hasta la recta de la tribuna. Sugo también tiene una escapatoria limitada, por lo que cualquier error probablemente será castigado.

08 ¿Cuáles son los retos de pasar del rally a las carreras en circuito?

El movimiento de Kalle Rovanperä no tiene precedentes. Algunos pilotos de F1 han probado suerte en el rally, como el campeón del mundo Kimi Räikkönen, además de ganadores de Grandes Premios como Robert Kubica y Heikki Kovalainen. Pero aunque los nueve veces campeones del WRC Sébastien Loeb y Sébastien Ogier han probado coches de F1, ningún piloto ha dado nunca el salto del WRC a la Fórmula Uno, si bien Loeb ha competido en circuitos tanto en el Mundial de Turismos como en las 24 Horas de Le Mans.

Aunque está entusiasmado, Rovanperä no se hace ilusiones sobre la magnitud del reto: "Tengo muchas ganas. Obviamente, ahora vamos a lanzarnos a la piscina. Creo que los próximos dos años serán el mayor desafío de mi vida”, afirmó. "Tengo que trabajar duro. Seré el menos favorito cada vez que me suba al coche. Necesito esforzarme para aprender cosas nuevas". Entre ellas se incluyen:

Técnica de competición: El mayor desafío será aprender a competir rueda a rueda en lugar de hacerlo contra el cronómetro en un tramo. Rovanperä tiene ventaja respecto a otros pilotos de rally porque hizo mucho karting de niño. Ha regresado a los circuitos con el drifting y participaciones en la Porsche Carrera Cup y las 24 Horas de Dubái. Pero en la Super Formula tendrá que perfeccionar sus habilidades para adelantar y defenderse a alta velocidad en trazados sinuosos.

Sistemas de adelantamiento: Al igual que el DRS en la F1 o el Push to Pass en la IndyCar, la Super Formula cuenta con una ayuda técnica para fomentar los adelantamientos. El Overtaking System (OTS) incrementa el rendimiento del motor durante 20 segundos cada vez, con un máximo de 10 activaciones por carrera. El sistema sirve tanto para atacar como para defender, según la estrategia.

Carga aerodinámica: Aunque el WRC utiliza cierta aerodinámica, un coche de Super Formula depende en gran medida de la carga aerodinámica para generar agarre y mantener altas velocidades en curva.

Paradas en boxes: La Super Formula es la única categoría de promoción hacia la F1 que incluye paradas en boxes, ya que los pilotos deben usar ambos compuestos de neumáticos. Además de aprender la mecánica de la parada, Rovanperä tendrá que dominar la estrategia y saber cuándo entrar a boxes. Su habilidad para leer las condiciones en el WRC será una gran ventaja a la hora de evaluar el agarre en pistas sucias o mojadas.

Habilidad mecánica: O, dicho de otro modo, qué tan bien sabe cuidar el coche. Al igual que en la F1, en la Super Formula hay límites estrictos en el número de motores que puede usar cada piloto por temporada. Si se supera el cupo de dos motores, se impone una penalización de 20 posiciones en la parrilla. Además de ser rápido, la capacidad de Rovanperä para gestionar el motor, saber cuándo atacar y cuándo contenerse, será clave a medida que se adapte a los monoplazas.

“Estoy súper motivado para empezar y trabajar muy duro para alcanzar nuestros objetivos y reescribir la historia” Kalle Rovanperä

La presencia de Red Bull en la Super Formula

En colaboración con el Team Mugen respaldado por Honda, Red Bull ha aportado una enorme cantidad de talento a la competición. Más que cualquier otra academia, el Red Bull Junior Team ha utilizado la Super Formula y el Team Mugen como escuela de perfeccionamiento para sus pilotos: Pierre Gasly y Liam Lawson fueron subcampeones en 2017 y 2023, respectivamente. El campeón de 2019, Nick Cassidy, compitió con los colores de Red Bull, al igual que Pato O’Ward y Dan Ticktum. Pero el mayor triunfo en la categoría ha sido local, con el título de 2025 logrado por Ayumu Iwasa.

09 ¿Por qué Kalle Rovanperä eligió la Super Formula?

Contar con el respaldo tanto de Toyota como de Red Bull ofrece a Rovanperä la mejor base posible para que su drástico cambio sea un éxito. Toyota le facilitó una transición fluida a un equipo puntero con el mejor personal técnico disponible. Red Bull apoyará su adaptación ajustando su entrenamiento y su preparación mental a la nueva disciplina. La asociación con HiTech le ayudará a pulir sus habilidades en circuito, preparándolo para el siguiente paso hacia la F2 y para aprender nuevos trazados. Además, el estilo de vida japonés, tan apasionado por el automovilismo, será un gran aliciente, especialmente dada la afición de Rovanperä por el drifting.

Rovanperä disfruta de continuidad y apoyo por parte de Toyota al pasar de Toyota Gazoo Racing en el WRC al equipo KCMG con motor Toyota. “Entiendo que este movimiento es sorprendente, audaz y muy ambicioso”, declaró Rovanperä. “Algunos incluso pueden pensar que no tiene sentido, pero llevaba tiempo deseándolo y trabajando para ello”.

"Me siento afortunado y agradecido por haber formado parte de la familia Toyota durante toda mi carrera adulta. Muchas gracias a TGR por su apoyo continuo y por la confianza y el compromiso para hacer posible mi nueva trayectoria profesional".

