, usan el mismo chasis Dallara, neumáticos Yokohama y motores turbo de dos litros de Honda o Toyota. Los mejores en la clasificación reciben puntos extras y se tendrán en cuenta las cinco mejores carreras de cada piloto, de las siete que componen el campeonato. No se permite repostar, por lo que los monoplazas saldrán con el combustible suficiente para completar la carrera. A lo que hay que añadir un único compuesto de neumático, ya que ahora los cambios son obligatorios.

La Súper Fórmula me ayudó al llegar a la F1.

, que en 2020 ganó en Motegi y finalizó segundo absoluto en el campeonato. “Creo que este año solo me vale ser campeón. Quiero que todo el mundo vea el gran nivel que hay en el campeonato de Súper Fórmula y lo divertido que es”, dijo Hirakawa.

Creo que este año solo me vale ser campeón.

