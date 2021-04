6 razones por las que no puedes perderte el Mundial de MotoGP™ 2021

Los presupuestos de los equipos

En MotoGP los presupuestos son mucho mayores que en World Superbikes. Las escuadras de MotoGP se pueden gastar lo que quieran en motos, test, equipo, personal, etc. Por el contrario, en WSBK los gastos relacionados con las motos, los pilotos y el desarrollo están limitados.

Las motos

Aunque, a primera vista, las máquinas de MotoGP y las de WorldSBK pueden parecer muy similares, la realidad es que no tiene nada que ver un concepto con otro.

Se trata de unidades que cualquiera puede adquirir en un concesionario de la marca, ya sea Honda, Ducati, etc. También se les llama motos de producción o de serie.

Las motos que corren en el Mundial de Superbikes son, en definitiva, modelos de calle preparados para competir . Se trata de unidades que cualquiera puede adquirir en un concesionario de la marca, ya sea Honda, Ducati, etc. También se les llama motos de producción o de serie.

En cambio, las MotoGP son completamente diferentes, la filosofía no puede ser más distinta porque se trata de motos de carreras, de

En cambio, las MotoGP son completamente diferentes, la filosofía no puede ser más distinta porque se trata de motos de carreras, de prototipos que han sido diseñados y fabricados (de manera artesanal) con un único objetivo: ganar en la pista . En las MotoGP se emplean los materiales más avanzados (y caros) como fibra de carbono, titanio y magnesio. Así, la mayoría de las MotoGP emplean basculantes de fibra de carbono, una solución muy cara y sofisticada, que sería impensable en una moto de calle.

