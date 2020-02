15 formas (infalibles) de cabrear a tu shaper

no des lecciones de surfing a tu shaper

Cuando te encargues una tabla (aunque sabemos que es casi imposible), por favor, no des lecciones de surfing a tu shaper . Que encargues una tabla por encima de tus posibilidades, eso ya pasará a ser tu problema...

Aunque "cabalgar sobre las olas" pueda parecer un tanto bucólico, el surfing es un deporte extremo que lidia con un medio inestable y embravecido: el mar. Vamos, que si partes tu tabla a la primera de cambio , no vayas a reclamar que te devuelvan el dinero, ¿entendido? Y menos aún, no dejes a tu madre que lo haga por ti...

ya sabes lo que tienes que hacer a la vuelta: llevársela a tu shaper para que la repare. Y no a que te haga una

Si en tu último viaje golpeaste tu tabla contra las rocas, ya sabes lo que tienes que hacer a la vuelta: llevársela a tu shaper para que la repare. Y no a que te haga una factura de la compra para reclamar a la compañía aérea por desperfectos durante el vuelo. ¡Caradura!

