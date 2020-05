Los 7 errores más comunes al elegir tu tabla nueva

1.- El volumen no lo es todo

", cuenta Hugo. "Hay muchas equivocaciones con eso. Nos pensamos que una tabla con muchos litros siempre va a hacer que coja más olas, pero no. Esto no siempre es así. Una tabla ancha pero muy corta desplaza más agua que una más larga y afilada con los mismos litros de volumen, por ejemplo. Yo lo llamo el efecto kayak..."

"No es bueno ni quedarte corto, ni pasarte de volumen ", cuenta Hugo. "Hay muchas equivocaciones con eso. Nos pensamos que una tabla con muchos litros siempre va a hacer que coja más olas, pero no. Esto no siempre es así. Una tabla ancha pero muy corta desplaza más agua que una más larga y afilada con los mismos litros de volumen, por ejemplo. Yo lo llamo el efecto kayak..."

"No es bueno ni quedarte corto, ni pasarte de volumen ", cuenta Hugo. "Hay muchas equivocaciones con eso. Nos pensamos que una tabla con muchos litros siempre va a hacer que coja más olas, pero no. Esto no siempre es así. Una tabla ancha pero muy corta desplaza más agua que una más larga y afilada con los mismos litros de volumen, por ejemplo. Yo lo llamo el efecto kayak..."

2.- Desconocer nuestro nivel

3.- Tirar la toalla demasiado pronto