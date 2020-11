¿Qué olas dan para mañana? Esta startup española te lo dirá...

La idea empezó a gestarse en verano 2019 en un viaje a Portugal donde tuvimos problemas para encontrar buenas olas y alquilar lo que necesitábamos para hacer surf. Ahí empezamos a ver que las aplicaciones que existen no dan detalle suficiente y que no hay una web que los surfistas puedan tomar como referencia si no conocen las playas. Nos lanzamos finalmente en diciembre de 2019 porque, tras estudiarlo, vimos claro que era posible hacer una web mucho más completa y escalable.