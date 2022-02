Las olas. Ese elemento con el que sueñan y soñamos surfers de todo el mundo y que nos condicionan la vida. Una buena sesión de surfing puede alegrarte el día. Tanto como si te tocara la lotería o si tu crush te regala un like en tu último post de Insta (por cierto, si no lo haces ya, deberías seguir a

Praia do Norte, Nazaré (Portugal)

Dónde: Praia do Norte, Nazaré (Portugal)

Dónde: Praia do Norte, Nazaré (Portugal)

Olas gigantes en The Right

Olas gigantes en The Right

The Right (Australia)

Dónde: The Right (Australia)

Dónde: The Right (Australia)