Los 10 mejores spots para surfear en California

Indicators, Middle Peak, The Slot and The Point

Steamer Lane se divide en cuatro zonas para surfistas experimentados: Indicators, Middle Peak, The Slot and The Point . Si tu nivel todavía es bajo, te gustará Cowell Beach. Ya sea que vayas en busca de los swells de verano o de invierno, seguro que pasarás un buen rato. Pasa por Cowell's Beach Surf Shop u O'Neill Surf Shop para equiparte y comprar algún recuerdo.

Steamer Lane se divide en cuatro zonas para surfistas experimentados: Indicators, Middle Peak, The Slot and The Point . Si tu nivel todavía es bajo, te gustará Cowell Beach. Ya sea que vayas en busca de los swells de verano o de invierno, seguro que pasarás un buen rato. Pasa por Cowell's Beach Surf Shop u O'Neill Surf Shop para equiparte y comprar algún recuerdo.

Ubicada en el condado de Orange, Newport Beach es conocida por su exclusividad y glamour, y por sus abundantes oportunidades para practicar surf. Si buscas poner a prueba tus límites en esta zona, coge tu tabla de surf y rema hasta una de los picos más famosos del lugar como The Wedge, 56th Street o Santa Ana River Jetties . Las mejores condiciones se dan con un swell del Sur-Suroeste y viento del Nordeste. Si necesitas reponer algún elemento técnico, visita The Frog House Surf Shop o Surfside Sports.

Ubicada en el condado de Orange, Newport Beach es conocida por su exclusividad y glamour, y por sus abundantes oportunidades para practicar surf. Si buscas poner a prueba tus límites en esta zona, coge tu tabla de surf y rema hasta una de los picos más famosos del lugar como The Wedge, 56th Street o Santa Ana River Jetties . Las mejores condiciones se dan con un swell del Sur-Suroeste y viento del Nordeste. Si necesitas reponer algún elemento técnico, visita The Frog House Surf Shop o Surfside Sports.

, en el condado de Monterey. Es una playa tranquila que ofrece olas tranquilas y constantes que pueden dar mucho juego para divertirse mucho. Las condiciones óptimas se dan con un swell del Noreste, viento del Suroeste y marea baja y media. On The Beach Surf Shop o Route One Surfboards son las tiendas de surfing más míticas de la zona.

Otro curioso lugar plagado de criaturas marinas es Asilomar State Beach , en el condado de Monterey. Es una playa tranquila que ofrece olas tranquilas y constantes que pueden dar mucho juego para divertirse mucho. Las condiciones óptimas se dan con un swell del Noreste, viento del Suroeste y marea baja y media. On The Beach Surf Shop o Route One Surfboards son las tiendas de surfing más míticas de la zona.

Otro curioso lugar plagado de criaturas marinas es Asilomar State Beach , en el condado de Monterey. Es una playa tranquila que ofrece olas tranquilas y constantes que pueden dar mucho juego para divertirse mucho. Las condiciones óptimas se dan con un swell del Noreste, viento del Suroeste y marea baja y media. On The Beach Surf Shop o Route One Surfboards son las tiendas de surfing más míticas de la zona.

Ubicado entre Ventura y el condado de Santa Bárbara, Rincon Point ofrece una de las experiencias de surfing más genuinas, como ya advirtió la icónica canción de los Beach Boys, "Surfin' Safari" (1962). The Cove, Rivermouth e Indicator son los tres picos más famosos. Aquí encontraremos no sólo muy buenas olas, sino muy largas. Para triunfar al máximo, visita el lugar en invierno en marea baja y con un swell del Oeste/Noroeste.

Ubicado entre Ventura y el condado de Santa Bárbara, Rincon Point ofrece una de las experiencias de surfing más genuinas, como ya advirtió la icónica canción de los Beach Boys, "Surfin' Safari" (1962). The Cove, Rivermouth e Indicator son los tres picos más famosos. Aquí encontraremos no sólo muy buenas olas, sino muy largas. Para triunfar al máximo, visita el lugar en invierno en marea baja y con un swell del Oeste/Noroeste.