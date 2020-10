Natxo González: un sueño cumplido 10 años después

La primera ola que he cogido ha sido la más grande. Estaba complicado, muy movido. La ola no estaba funcionando en su máximo esplendor. Encima, cuando terminas una ola de éstas y te envuelve la espuma, siempre te golpeas el cuerpo. Vas a mucha velocidad y no penetras en el agua. Vas rodando como una rueda y te deja el cuerpo fundido para la siguiente ola. Pero me daba igual. Yo estaba súper motivado...