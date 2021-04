Todo lo que necesitas saber sobre la temible Shipstern Bluff

, un evento único en su especie, un campeonato de olas grandes en el que sólo puede participarse con invitación. Cuando lleguen los "elegidos", estos se encontrarán cara a cara con uno de los escenarios más temibles del surfing mundial. No importa lo pequeñas que sean las olas que se aproximen desde el horizonte, que en el momento que se topan con los famosos escalones de Shipstern, generan una de las olas técnicamente más difíciles del surfing.

Shipstern es una ola como ninguna otra. Desde el infame escalón hasta los acantilados frente a los rompe, pasando por el agua fría y la fauna salvaje ... No faltan variables en el slab más famoso del hemisferio sur.

No hay nada entre Shipstern Bluff y la Antártida . Si miras hacia el sur, no verás otras cosa que 2.000 millas de mar abierto y helado. Es el hábitat perfecto para las olas grandes, que viajan desde el suroeste, empujadas hacia arriba por robustos sistemas de bajas presiones.

Lo primero que encuentran a su paso es el arrecife dentado de Devil's Point. La ola también está expuesta a los famosos "Roaring Forties" de Tasmania, vientos del oeste salvajes y racheados que aúllan a través del océano Austral a velocidades de hasta 24 nudos. La temperatura del agua ronda los 12°. La cosa no es ninguna broma.

Al igual que The Boneyard en Mavericks, las rocas en Shipstern Bluff son casi más aterradoras que la propia ola. Es posiblemente la ola más heavy del océano Austral y el margen de error es muy pequeño. Falla y te encontrarás dentro de un tubo lleno de turbulencias volcado sobre un escarpado arrecife poco profundo.

Muchos surfers se han ido de cabeza contra las rocas aquí. También es fácil que se trabe el invento/leash en una roca, lo que no suena demasiado favorable en un lugar como éste.

Como si la ola en sí no fuera suficiente, Shipstern alberga el tipo de vida marina que hace que los surfistas se asusten de su propia silueta. El primer personaje es "Sammy the Seal", un lobo marino local (inofensivo) conocido por frecuentar el lineup e incluso surfear las olas ocasionales.

