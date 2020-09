Tras la cámara: Hellframes

En el mundo surfero hay muchos skaters reconvertidos a surfers. Y al revés. Álvaro "Avo" Cobo es un caso especial. Es un filmer de skate reconvertido a filmer de surfing. Ya sea sobre ruedas o sobre quillas, sus vídeos tienen una constante: la enorme calidad. Es un mago de los contrastes y del slow motion . Seguro que habrás visto sus vídeos por Instagram bajo el nombre de @hellframes , su pseudónimo. Hemos charlado con él para conocer su historia...

"Avo", en plena faena © Unknown

Un poco de bio para ponernos en situación: ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde vives?

Soy de Torrelavega, Cantabria. Aquí nací y me crié, he rondado varios lugares como Oviedo, Andorra y un par de temporadas en Australia. Estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Oviedo; al acabar empecé a trabajar en una oficina durante dos años. No fue hasta ahí que me di cuenta de lo joven que es uno cuando tiene que elegir su futuro. ¡Y es que iba muy mal encaminado... (risas)!

¿Cuándo cayó en tus manos por primera vez una cámara de vídeo?

Con 13 años, por Navidad, mis padres me regalaron una cámara de vídeo JVC de cintas miniDV. ¡Ahí empezó todo! Me encantaba el skate y me pasaba los días en la plaza patinando y grabando con mis amigos. Luego me hacía mis edits en casa del vecino que me dejaba su PC. ¡Era una locura editar algo en esos tiempos (risas)!

"Avo" es un crack del skate © Unknown

¿Hasta qué punto ha influido el skate en tu desarrollo como filmer?

Como os decía, el skate fue el primer aliciente para tener una cámara. Grabar en movimiento encima del patín me flipa. Le da un dinamismo brutal, y después de ver millones de vídeos de patín... ¡Algo se te tiene que pegar!

¿Para quién has trabajado? ¿Has hecho o haces trabajos para otros ámbitos fuera del surfing?

He trabajado con los riders de Miller Division, Sean Gunning (surfer) y Jaime Mateu (skater), para alguna productora y para una empresa que se dedica a ayudar a estudiantes a viajar a otros países, como nueva Zelanda y Australia. Eso me ha facilitado viajar con mi cámara. También he colaborado con la World Surf League donde han utilizado varios vídeos míos en sus redes sociales y web. A decir verdad, los curros que me dan de comer no suelen ser relacionados con el surfing (risas). Ojalá algún día... Grabar deporte es lo que más me gusta.

Haces principalmente vídeo, ¿pero también foteas?

Sí, intento hacer fotos y me encanta, pero me es más difícil. Tengo muchísimo que mejorar. ¡El 99% de la memoria de mis discos duros son vídeos (risas)!

¿Cómo es tu día ideal de trabajo en la playa? ¿En qué condiciones te sientes más a gusto filmando?

Si hay buenos tubos u olas buenas para maniobras, esos días son espectaculares. Eso sí, me he tragado días y días al duro sol australiano, a 35 grados, gastando todas las baterías de la cámara... Pero bueno, para mí no hay nada mejor que llegar de noche a casa y revisar todo el material flipando... ¡De la motivada parece que los tubos te los pegaste tú y no los pros (risas)!

¿Hay algún rider/s con el que te sientas más cómodo trabajando?

Cualquiera de mis amigos. Cuando no hay compromisos todo sale bien...

¿Hay alguno de tus vídeos que sea tu favorito por el momento, la sesión, el encuadre...? ¿Cuál?

Iba a hacerse la prueba del CT en Snapper Rocks y el evento fue cancelado, pero ahí estaban todos los pros y una cantidad inmensa de cámaras por toda la playa que no os podéis hacer a la idea. Nos levantamos una hora antes del amanecer y fue una sesión épica. De repente veías tubos larguísimos y no sabías si iba dentro alguien ya que las rocas te tapan el ángulo del take off. De repente aparecía Mick fanning o cualquier otro crack envuelto en las gotas del sifonazo. ¡Fue brutal! (Ver vídeo bajo estas líneas)

¿Qué equipo tienes?

Panasonic me ha ayudado bastante. Y es que gané mi equipo en un concurso de Naturaleza. Fueron varios días en la montaña, casi sin dormir, representado a Cantabria en vídeo. Ganar mi equipo de vídeo en esta competición me hizo creer que me podía dedicarme a esto profesionalmente.

¡Dale un consejo a alguien que empiece a hacer sus primeros vídeos!

Ver vídeos, probar mil cosas, llevar tu equipo siempre encima y no darse por vencido. Hoy en día el contenido audiovisual está en todas partes, así que aprovecha y vete a por ello. Te comerás muchos marrones y aprenderás de tus errores como en todo, pero como dije antes, ese momento de llegar a casa y ver lo que hay en la tarjeta de la cámara no tiene precio.

¿Tienes algún objetivo concreto o un sueño profesional específico?

Llegar a poder ver un futuro más claro y estar tranquilo económicamente haciendo lo que me gusta. Con eso tengo más que de sobra.

¿Cuáles son tus próximos trabajos, proyectos, viajes...?

Con la situación en la que vivimos en todo el mundo es complicado hacer planes. Ahora mismo se me han cancelado un par de viajes que tenía en mente, así que me quedaré por aquí y me centraré en mejorar como filmmaker. Vivo en Cantabria y eso me hace sentirme privilegiado. ¡A veces no hace falta irse muy lejos para obtener buen material audiovisual!