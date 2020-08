Realmente no recuerdo el momento exacto pero creo que fue rondando los 12-13 años, cuando me regalaron mi primera cámara digital. Pero en mi casa siempre recuerdo que había muchas cámaras analógicas; tenemos millones de álbumes guardados con las míticas vacaciones de verano (risas).

He trabajado en varias escuelas tanto en Galicia como en Costa Rica, sobreviviendo como se podía (risas). También he tenido la suerte de poder colaborar en algunas ocasiones con Surfer Rule y Saltwater con algunas publicaciones. Sí, trabajo sobretodo en publicidad centrándome en el sector de la fotografía de moda junto con el surf, son los dos ámbitos que más me llenan.

Las fotos fuera del agua me aportan mucha calma. Estoy yo, mi cámara y mis pensamientos, y a la vez estoy concentrada en las olas y los surfers... Para mí es una sensación maravillosa. Me permite estar conectada conmigo... Podría estar horas y horas… A veces estoy en ese estado tan metida en mí misma y tan relajada que me pierdo olas buenísimas (risas).

Dentro del agua estoy iniciándome todavía, sobre todo con fotos de longboard. Me fascina la elegancia y la tranquilidad con la que surfean encima de la tabla, me atrae mucho el estilo retro. Fotografiar dentro del agua te permite sentir mucho más el mar y verlo desde otra perspectiva totalmente distinta.

No tengo ninguno en particular. En mi círculo hay muchos y muy buenos.

