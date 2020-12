Tras la cámara: Víctor Delgado

Pasión. Esa es una de las claves del éxito, uno de los caminos hacia el enriquecimiento personal y profesional. De eso sabe mucho Víctor Delgado , un medio burgalés, madrileño y cántabro apasionado del surf y de la edición de vídeo, un tipo discreto y concienzudo que supo hacer de su afición su profesión, con la que sobrevuela las olas montado en un drone .

¡Charlamos con Víctor Delgado !

Víctor Delgado, un filmer de altura © Víctor Delgado Films

Haznos una pequeño intro general sobre ti: ¿Quién es Víctor Delgado?

Tengo 38 años y vivo en Madrid donde tengo mi familia, novia, perro y amigos de toda la vida. Mi segunda residencia es Cantabria, donde estoy cada vez que el trabajo y las obligaciones me lo permiten para hacer surf y explorar sus playas y montañas con una cámara o un drone en la mochila. Soy Editor de Vídeo y Operador de Cámara y mi gran pasión es viajar, conocer sitios nuevos y repetir aquellos que me encantan, que suelen ser la mayoría. Me encanta explorar sitios de naturaleza, bosques, montaña o playa y “perderme”. También me gusta la cerveza y el rock, disciplinas que igual que la filmación y el deporte intento cultivar a menudo (risas).

Un poco de bio para ponernos en situación: ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde vives ahora…?

Nací en Burgos y viví hasta los 4 años en Aranda de Duero. Por motivos de trabajo de mi padre nos vinimos a las afueras de Madrid a y, desde entonces, he vivido por esta zona, algo lejos del bullicio de la ciudad y cerca de la Sierra y zonas de naturaleza que para mí son mis zonas favoritas de Madrid. Mi infancia transcurrió entre canchas de futbol, pistas de patinaje y monte cercano para montar en bici que es una de las actividades que practico desde pequeño y que a día de hoy mantengo lo máximo posible.

Cuando terminé bachillerato, no tenía muy claro qué estudiar y, tras unos años en la Facultad de Ciencias Económicas, decidí que no me veía trabajando en una oficina de traje y corbata y me metí en FP de Sonido con idea de trabajar en Audiovisuales, en primer lugar desde la rama de Sonido. Tengo una hermana mayor y, a día de hoy, vivo en la misma zona donde tengo a mi familia, novia y amigos de la infancia.

¿Cuándo cayó una cámara en tus manos por primera vez? ¿Era de fotos o de vídeo? ¿Tuvo que ver con aquellla web de surfing que regentaste durante unos años?

Después de trastear con una cámara de vídeo mini dv con mucha tralla de uno de mis mejores amigos (el que me enganchó al surfing y a las olas, Rodrigo), mi padre me regaló una handycam que grababa en DVD, y fue con ésta con la que empecé a grabar entre viaje y viaje al norte o a Portugal para pillar olas; también skate por aquí por Madrid y, poco a poco, empezó a engancharme el grabar material durante viajes para hacer vídeos de surf, principalmente de mis amigos y de mí.

Efectivamente, digamos que estos inicios con la primera cámara y los viajes de fin de semana para pillar olas fueron un poco el precedente de MarkYourWaves, que fue esta web que regenté junto a tres de mis mejores amigos. De todas formas, siempre pienso que el enganche definitivo de filmar surf fue consecuencia de tener residencia en Santander y asistir a mis primeros swells de olas grandes. Me dejó impactado y enganchado creo que de por vida. La mezcla de paisajes, amaneceres y atardeceres con olas grandes y vientos sur entre Cantabria y País Vasco, principalmente era y es algo que me emociona.

El mar desde arriba © Víctor Delgado Films

¿Cómo fueron tus comienzos como filmer? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?

Estuve trabajando unos cuantos años de Técnico de Sonido aquí en Madrid, en programas de TV, principalmente. Cuando vino la crisis del 2008, el trabajo empezó a escasear y me surgió una oportunidad de empezar de becario Operador de Cámara para una agencia de comunicación en Madrid. Mis primeros trabajos de Cámara eran aburridas ruedas de prensa y algún que otro evento y reportaje para consejerías del Gobierno de la Comunidad. En paralelo a esto, me compré mi primera cámara profesional y mi primer ordenador; así comencé a hacer mis pinitos como filmmaker, grabando olas en fin de semana y días libres y editando vídeos por mi cuenta.

Una de tus especialidades es la de filmar desde drone. ¿Cómo empezaste y en qué punto te encuentras ahora?

El motivo de empezar a filmar con drones surgió un poco al hilo de la pasión por filmar olas y naturaleza. Era algo que quería hacer, como mínimo por hobby pero pensé que, con la experiencia que tenía como cámara y en general en el medio audiovisual, televisión principalmente, debía darle una orientación profesional y así me habilité como Operador de Drones para prestar servicios como empresa y buscar trabajos para filmar surf y naturaleza en mis viajes.

Actualmente, y tras mucho esfuerzo, me encuentro en un punto muy bueno. Trabajo para varios programas de TV en Cuatro y, si bien no grabo deportes extremos que es lo que más me gustaría, tengo la suerte de viajar y grabar en sitios muy bonitos e interesantes y de esta forma seguir mejorando mis habilidades y experiencia.

¿Y qué hay del mundo del surfing? ¿En qué proyectos has participado dentro de este "mundillo"?

Digamos que la mayoría de trabajos audiovisuales que he hecho han sido fuera del surfing. En el surfing uno de los trabajos más interesantes fue el programa de "Cracks del Surf" de hace unos años, aquel programa que tenía a Aritz Aranburu e Ibon Amatriain como anfitriones. Estuvimos cinco semanas grabando muy buenas sesiones en Mundaka, Zarautz, Roca Puta y Hossegor. La verdad que fue una gran experiencia estar cerca de surfistas y personas como ellos. A parte de esto, he grabado muchas sesiones de olas grandes y he hecho colaboraciones con surfistas y marcas tanto en Cantabria como en Nazaré. También ocasionalmente he vendido imágenes a particulares y agencias con material de olas grandes principalmente.

¿Y foto? ¿Has hecho algo de foto?

De fotografía como tal nunca he hecho nada, pero desde que grabo con drones, y sobre todo desde hace unos 3 años hasta ahora, le he cogido un gusto terrible a fotear desde el aire. Aprovechando los vuelos que hago, he conseguido sacar muy buenas fotos. La verdad es que las posibilidades creativas son infinitas… Siempre ando buscando nuevas perspectivas, texturas y luces... Nunca sabes qué te vas a encontrar al encuadrar la cámara a ciertas alturas. A veces parece como un lienzo que, en función de cómo coloques la cámara o expongas el sensor, da resultados muy variables. Una de mis perspectivas favoritas es el cenital; y en el agua y la arena se pueden conseguir muy buenas fotos.

Surfers a vista de drone © Víctor Delgado Films

Háblanos de tus últimos proyectos…

Mis últimos proyectos están un poco fuera del ámbito concreto del surfing y están más orientados en la línea de trabajar para buenos clientes de TV y Publicidad. Próximamente, voy a empezar a trabajar para una de las productoras de drones más grandes de España en donde voy a desempeñar funciones de Operador de Cámara especializado en series de Ficción y Cine. Siempre de reojo para meterme en producciones de tipo documental y deportes extremos, montaña, agua o motor... ¡Es un poco mi segundo objetivo! ¿Alguna vacante en Red Bull (risas)?

Con esa experiencia y esas ganas, seguro que no te falta trabajo. Oye, ¿se puede (sobre)vivir trabajando como filmaker en España?

La respuesta a esto es sí pero, dada mi experiencia en el ámbito de TV y Publicidad en sí, que es en lo que yo he trabajado. Filmmaker dentro del surfing en España creo que ya es algo complicado; hay muy buenos filmmakers en Euskadi y creo que no es casualidad. La industria, marcas, patrocinadores e historia del surf aquí han creado un ecosistema muy potente donde unos pocos, con mucho talento y trabajo, hacen cosas a la altura de otros sitios del mundo.

Surfistas más mediáticos con grandes marcas detrás como Aritz Aranburu o Natxo González junto a estos realizadores son una excepción y creo que, a pesar de que la industria del surfing cada vez es más grande en España, no hay suficiente apoyo o conocimiento para que esto se abra más. Monetizar tu trabajo como realizador de Surf en España es muy complicado en comparación con otros países como Estados Unidos, Australia, Francia o incluso Portugal.

Ola, no estás sola © Víctor Delgado Films

¿Qué equipo tienes?

Mi equipo actualmente son dos drones DJI Phantom 4 Pro y Mavic 2 Pro, ambos con cámaras con sensores decentes y vídeo 4K, y mi cámara de vídeo de tierra, digamos, que es una Panasonic GH5, para la que tengo un par de ópticas, ambas Lumix (un 14-140 mm y un 100-300mm), esta última es la que uso para naturaleza y surf y para cosas lejanas en general. Tengo un buen trípode de hace 10 años que vive en mi maletero y que considero una pieza clave y de confianza también (risas).

¿Por dónde te mueves? ¿Cómo es tu día ideal de trabajo en la playa?

Mis sitios favoritos en los que he grabado olas grandes son Santa Marina, que es el sitio en el que más he grabado y que mejor conozco, Mundaka, Laredo, Meñakoz, Roca Puta y también Nazaré y Peniche en Portugal. Mi ideal de trabajo es dar en la diana con los partes de meteo y, si se puede y conoces a algún surfista, hablar con él previamente; primero para acertar con mareas y condiciones, y segundo para que sepan que vas a estar grabando. Pero esto a veces surge y otras no y simplemente vas a ver qué te encuentras.

Independientemente de cuando sea el mejor momento de una sesión, me gusta observar el mar a primera hora de la mañana y ver amanecer, que también es el mejor momento para grabar recursos bonitos con la mejor luz.

¿Algún truco o manía concreta a la hora de grabar?

Siempre hago un checklist de todo el equipo: baterías, tarjetas, configuraciones de grabación… Y me gusta localizar la posición donde voy a estar con buena visibilidad de todo. Y la manía es que me gusta tener el máximo de tranquilidad posible; lo que implica estar generalmente solo.

Risco © Víctor Delgado Films

¡Un consejo para alguien que quiere llegar a vivir de esto!

Creo que si algo te apasiona lo suficiente, el tiempo te va colocando en una línea que te acerca a hacer lo que más te gusta. Así que lo primero es tener pasión, luego hay que trabajar mucho e intentar buscar un estilo propio, que a veces nace o a veces se hace con la experiencia, lo que lleva a la paciencia. Creo que ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil, pero es un objetivo que te puede hacer feliz, y creo que la pasión y la paciencia son dos cosas que te pueden ayudar a conseguirlo.

