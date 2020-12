Todo lo que no sabías (y deberías saber) sobre el twin fin

La configuración de dos quillas hará que tu tabla de surf sea divertida, juguetona y maniobrable, especialmente en olas pequeñas. Sin embargo, el twin fin no es lo más recomendable para surfear en olas grandes y comúnmente se incluyen en las tablas cortas para mejorar su velocidad. Las dos quillas dan la sensación de estar patinando sobre las olas y permiten realizar giros más largos y prolongados.

