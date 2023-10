Así es como Szymon Godziek va a por la victoria en Red Bull Rampage

Estoy contento, pero al mismo tiempo quiero acabar de una vez. Siempre es así, porque para mí es el comienzo más estresante de la temporada. Incluso las sesiones de entrenamiento in situ ya me ponen un poco nervioso. Estoy preparado para luchar. He entrenado mucho para obtener un buen resultado y no sufrir ninguna lesión. Esa es la clave del éxito para mí este año. Puedo tomar tierra porque sé que he preparado bien mi cuerpo en los entrenamientos. Probaré cosas nuevas y, paso a paso, añadiré más elementos.