Edward Gaming se enfrentó a Royal Never Give Up (RNG) en los cuartos de final en uno de los emparejamientos más reñidos de la fase. Con un título reciente cada uno -RNG había ganado el Mid-Season Invitational 2021, y EDG era el vigente campeón de la LPL- no se sabía qué camino tomarían estos partidos. Además, ambos equipos habían logrado un 4-2 en la fase de grupos, lo que significaba que estaban preparados para una lucha reñida. Ambos tuvieron un comienzo lento, con siete minutos transcurridos y ninguna muerte, pero Edward Gaming no tardó en reclamar la primera sangre. Desgraciadamente, esto motivó a RNG a dominar en la última parte de la partida, consiguiendo la primera victoria en el enfrentamiento al mejor de cinco.