Lee "Faker" Sang-hyeok, también conocido como el bonjwa de League of Legends, The Unkillable Demon King o GOAT. Faker tiene muchos alias diferentes, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta sus logros anteriores. El mid laner de T1 ha ganado todos los torneos que hay que ganar y, sin embargo, todavía tiene ganas de más. A lo largo de los años, el papel de mid lane ha cambiado enormemente, desde un rol hard-carry hasta el de apoyo que vemos ahora. No es ningún secreto que a Faker le costara adaptarse al meta desde que el mid lane ya no es el más importante. Con el aumento del poder de bot lane y de jungle, el mid lane se ha quedado atrás.