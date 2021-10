Ya es oficial: Team Spirit es el campeón del mundo de Dota 2. La escuadra rusa se alzó con el Aegis of Champions en The International 10 tras derrotar al PSG.LGD por 3-2. Pero ¿cómo se materializó esta historia de Cenicienta?

Ya es oficial: Team Spirit es el campeón del mundo de Dota 2. La escuadra rusa se alzó con el Aegis of Champions en The International 10 tras derrotar al PSG.LGD por 3-2. Pero ¿cómo se materializó esta historia de Cenicienta?

Ya es oficial: Team Spirit es el campeón del mundo de Dota 2. La escuadra rusa se alzó con el Aegis of Champions en The International 10 tras derrotar al PSG.LGD por 3-2. Pero ¿cómo se materializó esta historia de Cenicienta?