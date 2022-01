Pero el éxito del equipo no fue ni mucho menos instantáneo. La temporada 2021 del Dota Pro Circuit (DPC) fue difícil, ya que la escuadra terminó en cuarto lugar en la División Superior de la ESL One CIS cuando la primera temporada llegó a su fin a finales de febrero, y no logró clasificarse para el ONE Esports Singapore Major, el primer Major del DPC 2021. Sin embargo, antes de la segunda temporada, Team Spirit encontró la pieza que le faltaba al rompecabezas: Miroslaw "Mira" Kolpakov.