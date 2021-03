El lanzamiento

, también conocida como la Asesina Xiaoyu, no está de acuerdo. "Me gustaría que lanzaran una versión más completa", señala. "Si el juego se lanza con un contenido insuficiente, creo que algunas personas lo abandonarán pronto y dejarán de jugar a los juegos de lucha. Dado que actualmente tenemos un sistema de temporadas, si se va a lanzar Tekken 8, nos gustaría jugarlo con un contenido sustancial."

Los personajes

"Personalmente, me gustaría que se lanzaran los personajes originales de Tekken, ya que me gustan mucho sus diseños", añade Kana. "En particular, creo que los diseños de personajes de los recientemente añadidos Leroy Smith y Fahkumram son excelentes". Dice mucho del éxito de los pases de temporada de Tekken 7 que los personajes introducidos más tarde en la vida del juego atraigan más elogios que los revelados para el lanzamiento. Sin duda, demuestra que Bandai Namco ha tenido cuidado de escuchar los comentarios de los fans.

Los personajes invitados no son nada nuevo en Tekken; ya en los 90 tuvimos a Gon llenando el vacío en Tekken 3, pero Tekken 7 lo ha llevado a otro nivel con cameos de Street Fighter, Final Fantasy XV, The Walking Dead y Fatal Fury. Aunque suelen ser opciones populares para los jugadores aficionados, los pro players no suelen utilizar estos luchadores.

