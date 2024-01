Exclusiva: los creadores de Tekken 8 revelan cómo hicieron una obra maestra

Murray: Uno de mis elementos favoritos del juego es My Replay and Tips. Hay mucho que aprender cuando te lanzas a un juego de lucha nuevo. Cogí Guilty Gear cuando salió Strive [séptima entrega de la serie Guilty Gear] y no sabía mucho del juego, así que tuve que aprenderlo todo. Normalmente, si juego contra [Ikeda] y me da una paliza en un juego de lucha, no sé cómo mejorar a menos que vaya a mirar en Internet, y no sé qué buscar, ¿verdad? Pero My Replay and Tips te lo dirá, detendrá el vídeo en mitad de la repetición y dirá algo así como: 'Eh, has bloqueado este ataque y no has castigado. El mejor castigo en este caso es éste'. O: 'Te han lanzado en este caso, pero si hubieras pulsado este botón, podrías haber escapado'. O, 'Hiciste un combo aéreo, y no hizo mucho daño; podrías haber hecho este otro, y era mejor'.