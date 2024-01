10 cosas que te sorprenderán en Tekken 8

My Replay and Tips podría convertirte en un jugador de primera de la noche …

Las entregas de Tekken no son sólo un hito para el género de los juegos de lucha. Tras haber sobrepasado los límites en todas las grandes consolas desde principios de los noventa y haber traído consigo una influencia y una longevidad casi inigualables, las repercusiones también se dejan sentir en el mundo de los videojuegos en general.

No podía ser menos con la última propuesta de Bandai Namco, Tekken 8, que, casi una década después de la anterior entrega, llega repleto de excelentes luchadores nuevos, escenarios deslumbrantes y mecánicas y modos disparatados que van más allá.

Para tu información, el hecho de que el regreso de Tekken Ball (que sigue siendo muy divertido) no haya entrado en esta lista da fe de lo vertiginoso que es este juego para los sentidos. Hinquemos el diente, ¿vale?

Como primer juego de lucha que funciona con Unreal Engine 5, Tekken 8 no tarda en recordar a los jugadores que este título se ha desarrollado exclusivamente para consolas de novena generación. Es agradable a la vista y más suave que la mantequilla 4K, con cada escenario y personaje envuelto en un meticuloso detalle. Pero no te fíes de nuestra palabra: cuando se les preguntó qué era lo que más había impresionado a los aficionados en los primeros avances, dos figuras que han estado en la cima de este nuevo motor de juego durante varios años -el diseñador Michael Murray y el director Kohei Ikeda- coincidieron en que eran los "gráficos".

Las rencillas padre-hijo aún no han terminado

Atrás quedaron los días en que el modo historia era el rey (también ha vuelto, por si te lo preguntabas). El juego online ha cambiado todo eso, por supuesto, pero no ha impedido a los desarrolladores invertir tiempo y dinero en un frenético modo historia que te enganchará en cuestión de minutos. Retomamos las cosas desde donde las dejaron en 7, cuando las disputas padre-hijo de Jin Kazama y Kazuya Mishima siguen dejando el destino del mundo pendiente de un hilo.

Sin duda, resolver los problemas paternos puede parecer un poco exagerado a estas alturas, pero es muy divertido, recompensa a los fans que llevan mucho tiempo absortos en la historia y despliega el motor Unreal Engine 5 con aplomo. En un momento, está en territorio de superproducción AAA. Al siguiente, vuelves a golpear el mando mientras las escenas se mezclan a la perfección con los desafíos de combate reales, incluido un combate en el centro de la ciudad que no olvidarás en mucho tiempo.

Teniendo en cuenta lo extravagantes que fueron algunas de las incorporaciones de personajes en las últimas temporadas de Tekken 7 (¿alguien quiere a Negan de The Walking Dead?), parecía menos DLC y más DCU. Por ahora, al menos, Tekken vuelve a sus raíces con tres nuevos personajes originales, empezando con Reina, una misteriosa estudiante japonesa con voltaje suficiente para iluminar una pequeña ciudad. Su diseñador, Michael Murray, la considera uno de los personajes más emocionantes de la serie hasta la fecha, y cita su variedad de movimientos ("tiene muchas herramientas") y su naturaleza malvada como razones por las que podría ser un éxito instantáneo.

Completa la nueva hornada de reclutas Víctor, un maestro del espionaje francés de traje afilado y disparo certero al que pone voz el actor Vincent Cassel. Entrenó a la Raven Unit y se encuentra en el centro de la acción del modo historia. Espera una inclinación por lo extravagante, tanto en su personalidad como en su estilo de juego. Este poderoso caballero se especializa en el manejo de la espada, pero se mueve de un modo que no difiere mucho del de Noctis en Tekken 7. Un personaje a tener en cuenta a medida que avancen las temporadas.

El descanso en el balcón es una auténtica delicia, y resultó ser un verdadero proyecto de pasión para el director Kohei Ikeda. "Me encantan los lugares hermosos declarados Patrimonio de la Humanidad y los monumentos históricos como Machu Picchu, y quería conseguirlo. Si jugaste a Tekken 6, sabrás que había un escenario similar con ovejas [Hidden Retreat] que tenía una banda sonora única. Y quería hacer algo parecido esta vez con las alpacas".

Puede que la inteligencia artificial se esté infiltrando en casi todas las demás formas de entretenimiento, pero a los jugadores les ha costado experimentarlo de forma tangible. Hasta ahora: El Modo Fantasma de Tekken 8 utiliza IA de última generación para aprender tus movimientos con increíble detalle, creando una versión de ti mismo contra la que luchar tras unos pocos combates. Cuanto más juegues, más probable será que tu fantasma sepa lo que estás pensando en un combate antes que tú. Mejor aún, guarda una copia del estilo de juego de tu amigo para cuando no esté, ya que todos hemos tenido momentos en los que intercambiar golpes con una CPU se vuelve repetitivo o cuando la conexión Wi-Fi falla.

Ya ha sido posible luchar con "datos fantasma" antes, desde el modo online de Tekken 6, pero éste es un salto mucho mayor para el aprendizaje automático en la esfera de los juegos. Ghost puede utilizarse para los 32 luchadores en el lanzamiento inicial de Tekken 8, y Murray espera que te mantenga más decidido a superar los contratiempos: "Si juegas contra un personaje fantasma de IA, juega como un oponente humano, pero de alguna manera no se siente tan mal perder contra un oponente humano". Así que, recuerda, si pierdes contra un fantasma, no te machaques... otra vez.

El diseñador Michael Murray, cuyo personaje de cabecera es Devil Jin, bromea diciendo que los cambios han sido para él una bendición y una maldición: "Si has jugado a Devil Jin antes, era bastante técnico con algunos de los combos, el relleno que tenías que hacer, como la patada adelante-adelante-izquierda, y tenías que cancelarla y cosas así, mientras que ahora es sólo patada izquierda y más aerodinámico: es más accesible. Así que, por un lado, personalmente me molesta haber dedicado todo este tiempo a aprender Devil Jin, y que fuera difícil, ¡y ahora él lo ha hecho fácil! Pero creo que mucha más gente se sentirá tentada a cogerlo y descubrir lo genial que es este personaje".

Con las actualizaciones que se esperan más adelante, no se sabe qué luchadores serán nerfeados, pero por ahora, podría ser el año del alter ego de Jin.

Introducido por primera vez en la temporada 2 de Tekken 7, My Replay and Tips ha sido revisado a fondo para el nuevo juego. Todos los combates en Arcade Quest y Ghost Battle se graban, lo que te permite volver a entrar y tomar el control de tu luchador cuando quieras. Repasa antiguos combates, y el sistema te señalará las áreas débiles sobre la marcha, ofreciéndote soluciones en tiempo real para tus encuentros, que puedes tomar o dejar. Puede que esta sea una de las funciones de entrenamiento más inteligentes que haya aparecido nunca en el género; el diseñador del juego, Michael Murray, sin duda lo cree así.

